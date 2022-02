L’alt representant de la Unió Europea d’Afers Exteriors, Josep Borrell, ha assegurat aquest dijous que «ha començat el bombardeig en algunes parts de la frontera» de l’est d’Ucraïna, però ha manifestat que els països de la UE no aprovaran les sancions contra Rússia fins que «el nivell d’intensitat de l’agressió ho requereixi».

«Hem tingut notícies sobre una retirada de tropes [russes], però no hi ha evidència d’això», ha dit Borrell després d’una reunió dels caps d’Estat de Govern de la UE per tractar la tensió amb Ucraïna, en la qual no han adoptat cap decisió.

«Del que tenim evidència i estem molt preocupats és sobre l’augment dels combats i forts bombardejos en algunes parts de la frontera, exactament a la part que jo vaig visitar a principis de gener», ha dit Borrell, en relació amb la visita que va fer a la línia de contacte a l’est d’Ucraïna.

El cap de la diplomàcia europea ha dit també que «en les últimes hores» han notat «molta desinformació per part de Rússia per crear una atmosfera d’atacs contra russos en aquesta part d’Ucraïna». «I si a això hi afegim que la Duma [la Cambra baixa russa] ha votat demanar al president [Vladímir] Putin reconèixer la independència» de les regions separatistes de Donetsk i Lugansk, «tot el paquet augmenta les nostres preocupacions», ha apuntat. «Certament, estem molt més preocupats», ha dit Borrell.

Abans d’assistir a la reunió amb els 27, el cap de la diplomàcia europea ha estat a la seu de l’OTAN, on els ministres de Defensa de l’Aliança han assegurat que Rússia ha incrementat la seva presència militar a la frontera amb Ucraïna.

Borrell ha manifestat que «està preparat» per presentar «al més aviat possible» als seus homòlegs europeus el paquet de sancions contra Rússia que la UE ha estat preparant amb els seus aliats occidentals. «Ho farem quan arribi el moment, quan el nivell d’intensitat de l’agressió ho requereixi», ha assegurat l’exministre espanyol, que va assenyalar també que «Europa està completament unida» sobre les sancions, entre les quals hi haurà mesures financeres i energètiques.