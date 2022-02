Els rebels prorussos a l'est d'Ucraïna anuncien l'evacuació de civils cap a Rússia. Denis Pushilin, cap de l'autoproclamada República Popular de Donetsk, ha publicat un vídeo a les xarxes socials on afirma que aquest divendres començarà una evacuació massiva de ciutadans cap a Rússia. El líder de la República Popular de Lugansk, Leonid Pasechnik té plans similars, segons informa l'agència russa Ruptly. A Brussel·les veuen el moviment com a "part d'una narrativa de guerra" i neguen que Ucraïna estigui preparant una ofensiva al Donbas, la regió on es troben aquestes dues zones separatistes.

"La violència i els discursos tòxics han de parar", avisen fonts diplomàtiques europees, que responsabilitzen els rebels prorussos de "l'augment radical" de la violència el dijous. Tanmateix, el president francès, Emmanuel Macron, no s'ha atrevit aquest divendres a culpabilitzar els rebels i ha demanat a l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) que "aclareixi" els últims bombardejos i enfrontaments al Donbas. Avís a Bielorússia La Unió Europea amenaça d'imposar "ràpidament" fortes sancions econòmiques a Rússia si hi ha "un atac militar" a Ucraïna. "Seria qüestió de dies, no setmanes", afirmen les mateixes fonts. També contempla sancionar Bielorússia si "participa" en l'agressió. De fet, fa temps que els governs europeus estan treballant per reforçar les sancions econòmiques ja imposades contra el règim d'Aleksandr Lukaixenko per la repressió al país. Amb tot, a Brussel·les ja pensen en "reconsiderar" la seva estratègia actual si la situació continua igual els pròxims dies: enfrontaments al Donbas i una àmplia presència militar russa a les fronteres d'Ucraïna.