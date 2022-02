El govern dels Estats Units disposa d’«informació creïble» que assegura que les forces russes han confeccionat una llista de ciutadans ucraïnesos per matar-los o enviar-los a camps de detenció després d’un atac, invasió i ocupació del país per part de Moscou.

Aquesta informació ha sigut enviada per Washington a la cap de drets humans de les Nacions Unides a Ginebra, segons publica aquest dilluns el diari ‘The New York Times’, que diu que disposa d’una còpia del document.

La carta dirigida a Michelle Bachelet, l’alta comissionada de les Nacions Unides per als drets humans, també indica que les forces russes planegen cometre violacions dels drets humans, incloent-hi tortures i segrestos de civils.

Els objectius probables serien persones que s’oposen a les accions russes, entre elles dissidents de Rússia i Bielorússia que viuen a Ucraïna, periodistes, activistes anticorrupció i membres de minories ètniques i religioses i de la comunitat LGTB, segons el diari.

«També tenim informació creïble que les forces russes probablement utilitzaran mesures letals per dispersar les protestes pacífiques o contrarestar els exercicis pacífics de resistència que poguessin produir-se per part de les poblacions civils», diu la carta, firmada per Bathsheba Nell Crocker, ambaixadora dels Estats Units davant les oficines de les Nacions Unides a Ginebra.

El testimoni de tres funcionaris

El rotatiu assegura que disposa de testimonis de tres funcionaris nord-americans que han confirmat l’autenticitat de la carta i el seu contingut.

La tensió entre Rússia i els EUA i els seus aliats occidentals ha arribat a cotes màximes durant el cap de setmana passat i, mentre Washington assegura que Moscou envairà Ucraïna en els pròxims dies, encara continuen produint-se contactes diplomàtics per evitar un conflicte.

Els Estats Units van accedir aquest diumenge a mantenir una cimera presidencial amb Rússia, però va posar com a condició que els russos no envaeixin abans Ucraïna, i va insistir que tot apunta que aquest atac està «a punt» de passar.

El president nord-americà, Joe Biden, «ha acceptat en principi reunir-se pròximament» amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, «si no hi ha hagut una invasió» d’Ucraïna fins aleshores, va dir la portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki, en un comunicat diumenge a la nit.