El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat aquest dimarts sancions a Rússia per "l'inici de la invasió d'Ucraïna" i la seva "flagrant violació del dret internacional". En un discurs, Biden ha advertit Moscou que "si va més enllà amb la invasió" a Ucraïna, els Estats Units aniran "més enllà amb les sancions". En aquest "primer tram", Biden ha dit que hi haurà mesures financeres amb la reducció de l'accés de Moscou als mercats financers i de capitals per "aconseguir finançament d'Occident". El president dels Estats Units ha assegurat que es tracta de sancions que "van més enllà dels passos que es van fer el 2014" amb l'annexió de Crimea.

D'altra banda, Biden ha dit que ha autoritzat el desplegament de forces addicionals als països bàltics. Amb tot, ha insistit que "hi ha temps per evitar el pitjor escenari" i ha instat Rússia a tornar a la diplomàcia. "Avaluarem Rússia per les seves accions, no per les seves paraules", ha dit Biden.

Brussel·les vol posar les coses "difícils"

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha avisat al Kremlin aquest dimarts que li posarà "les coses tan difícils com pugui" després del reconeixement de les regions rebels de Donetsk i Lugansk. En un comunicat després de l'acord dels 27 per al primer tram de sancions a Rússia, Von der Leyen ha titllat "d'inacceptable" i "d'il·legal" el reconeixement rus d'aquestes dues regions i ha dit que el bloc comunitari no pot "acceptar" que s'hi enviïn tropes perquè s'està "violant la integritat territorial i sobirania d'Ucraïna".

A més, Von der Leyen ha acusat Rússia de "manufacturar" la crisi i de ser la "responsable de l'actual escalada". "Ara acabarem ràpidament el paquet de sancions", ha dit Von der Leyen.

Els 27 han acordat un primer tram de sancions aquest dimarts dirigides a diputats de la Duma, a bancs que financen operacions a Ucraïna i a reduir la "capacitat" de Rússia d'accedir als mercats de capitals i financer.