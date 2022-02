Dilluns, a mesura que Vladímir Putin segellava el reconeixement de la independència de dues zones de l’est d’Ucraïna i iniciava allà l’enviament de tropes, el Govern de Joe Biden als Estats Units es va resistir a parlar d’«invasió». Tot ha canviat en poques hores.

Aquest dimarts al matí un dels líders de l’equip de seguretat nacional de Biden, Jon Finer, ha utilitzat per primera vegada públicament el terme. «Creiem que això és, sí, el principi d’una invasió, l’última invasió d’Ucraïna per Rússia», ha dit Finer, que ha remarcat el terme «última» i ha assegurat que «Rússia ha estat envaint Ucraïna des del 2014», quan es va annexionar Crimea.

Discurs de Biden i sancions

L’acusació d’invasió no és fútil. S’ha oficialitzat poc abans que Biden ofereixi aquest dimarts a la una de la tarda, les 19.00 hores a Espanya, unes declaracions, en què podria anunciar la imposició de sancions a Moscou. Severs càstigs, «com mai ha vist» segons les seves paraules en la seva última roda de premsa, han sigut repetidament promesos pel mandatari en el cas que Rússia envaís Ucraïna. En aquella compareixença davant els periodistes, no obstant, Biden va provocar també una tempesta al qüestionar quin tipus de càstigs s’imposarien si Rússia feia el que va qualificar d’«incursió menor».

Alguns membres tant del Partit Demòcrata com del Republicà estan apressant Biden a complir les seves promeses més dures i imposar càstigs amb celeritat i contundència, tot i que hi ha divisions aparents en els lideratges de les dues formacions. Els aliats europeus i els socis de l’OTAN, amb qui Washington repetidament també ha promès una resposta coordinada, ja han començat a anunciar les seves sancions. Alemanya ha suspès la certificació del projecte de gasoducte Nord Stream 2 mentre Boris Johnson ha imposat sancions limitades a interessos russos al Regne Unit vinculats amb Putin.

Estratègia

Fins que no parli Biden no es coneixerà l’abast de les sancions, que arriben després que dilluns el demòcrata firmés una ordre executiva per la qual limita comerç, finançament i inversions de nord-americans a les dues zones independentistes reconegudes per Rússia. L’Administració ha estat debatent fins a l’últim minut i podria guardar-se alguns dels càstigs més durs a la cartutxera per mirar d’utilitzar-los com a amenaça per mirar d’evitar un atac major a Ucraïna.

Així ho ha explicat també Finer. «Sempre hem pensant en onades de sancions que s’aplicaran al llarg del temps en resposta als passos que Rússia fa, no només a les declaracions que fan», ha dit a la CNN. «Sempre hem dit que observaríem la situació sobre el terreny i tindríem una resposta ràpida i severa».