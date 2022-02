No han passat ni vint-i-quatre hores des que el president rus, Vladímir Putin, va firmar el decret reconeixent la independència de les regions ucraïneses de Donetsk i Lugansk i l’autorització de l’enviament de tropes a la zona, però la Unió Europea ja té pràcticament llesta la seva primera ronda de sancions. Segons han anunciat en un comunicat conjunt la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, Charles Michel, el paquet inclourà sancions contra els individus involucrats en la decisió, contra els bancs que financen operacions militars russes a Ucraïna, contra la capacitat de Rússia de finançar-se als mercats de capitals i financers europeus així limitacions a les importacions i exportacions comercials de les dues regions.

«La decisió de la Federació Russa de reconèixer com a entitats independents determinades zones de les províncies ucraïneses de Donetsk i Luhansk i enviar-hi tropes russes és il·legal i inacceptable. Viola el dret internacional, la integritat territorial i la sobirania d’Ucraïna, els mateixos compromisos internacionals de Rússia i agreuja encara més la crisi», ha tornat a reiterar en un comunicat firmat conjuntament.

El següent pas serà un debat aquesta tarda a nivell de ministres d’exteriors a París. La reunió ha sigut convocada d’urgència per l’alt representant per a la política exterior de la UE, Josep Borrell, aprofitant que els caps de la diplomàcia eren a la capital francesa per participar en una reunió sobre la regió indopacífica. «És un consell informal, però que prendrà decisions polítiques sobre la resposta europea. [I] aquesta resposta serà en forma de sancions. […] Estic segur que s’adoptarà per unanimitat», ha dit aquest dimarts Borrell sobre una decisió que ha de rebre el vistiplau dels Vint-i-set per poder aplicar-se.

Si rep l’aval polític dels Vint-i-set ministres, el següent pas serà llançar el procediment formal d’aprovació durant una reunió d’ambaixadors permanents de la UE –la segona del dia– que arrencarà a les 7 de la tarda amb l’objectiu d’«examinar» les propostes de sancions preparades pel servei d’acció exterior de la UE i l’Executiu comunitari. En la primera trobada celebrada pels ambaixadors a primera hora del matí, la proposta de sancions i mesures urgents ha rebut un «suport generalitzat», segons han informat fonts diplomàtiques, tot i que un país –Hongria– no hauria fet explícit el seu recolzament perquè necessitava consultar-ho amb Budapest.

Membres de la Duma

Segons han anunciat Von der Leyen i Michel, la intenció d’aquesta primera allau de sancions és castigar en primer lloc els individus «implicats en la decisió il·legal» amb la congelació d’actius i la prohibició d’entrar en territori europeu. Segons fonts diplomàtiques, la proposta del servei d’acció exterior advoca per incloure en la llista negra europea 27 persones i entitats implicades en el reconeixement de les dues repúbliques de Donetsk i Lugansk, els 351 membres de la Duma russa que van votar el reconeixement i una dotzena d’individus i comandaments militars.

Aquest primer paquet de sancions, no obstant, anirà més lluny de l’anunciat inicialment aquest dilluns passat pels dirigents, i proposarà imitar les sancions econòmiques i financeres adoptades després de l’annexió il·legal de la península de Crimea el 2014. En primer lloc, apunta contra els bancs «que financen les operacions militars i d’un altre tipus de Rússia a les dues regions». Proposa tallar la capacitat de l’Estat i del Govern rus d’accedir als mercats de capitals i financers així com als serveis de la UE. I, finalment, limita el comerç entre la UE i les dues regions secessionistes per fer que els responsables sentin les conseqüències econòmiques de l’agressió patida per Ucraïna.

Tant Von der Leyen com Michel també han volgut deixar clar que aquest no serà el final de la resposta i que estan preparats per adoptar «mesures addicionals» en una segona fase si fos necesari. De moment, un altre cop important per a Moscou serà la decisió de Berlín de suspendre de manera indefinida el procés de certificació del gasoducte Nord Stream2.