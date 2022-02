La reacció de la Unió Europea (UE) a la decisió del president de Rússia, Vladimir Putin, de firmar el decret i reconèixer oficialment la independència de les zones controlades pels separatistes prorussos a Donetsk i Lugansk ha sigut immediata. «És una violació flagrant del dret internacional, de la integritat territorial d’Ucraïna i dels acords de Minsk» i «la UE reaccionarà amb sancions contra els implicats en aquest acte il·legal», han avisat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i del Consell Europeu, Charles Michel, en un comunicat conjunt en què reiteren el seu recolzament a la independència, sobirania i integritat territorial d’Ucraïna.

També els dirigents bàltics, que viuen amb enorme preocupació i temor la constant amenaça de Rússia, han sortit en tromba. «És una prova del menyspreu total del dret internacional i la carta de l’ONU. S’ha de reconèixer Rússia pel que és: un Estat fora de les regles internacionals i les normes civilitzades. Una escalada com aquesta ha de ser sancionada», ha reclamat el seu col·lega lituà Gabrielius Landsbergis, un dels més bel·ligerants contra el Kremlin.

«Estònia mai acceptarà la decisió il·legal de Rússia de reconèixer les regions de Donetsk i Lugansk. Són una part d’Ucraïna reconeguda internacionalment com Crimea. Clarament, Moscou no es pren seriosament la diplomàcia, sinó que busca ‘casus belli’», ha afegit el president estonià Alar Karin en la línia del letó Krisjanis Karin, que ha demanat als aliats mesures «immediates» per «aturar qualsevol nova agressió».

També ha reaccionat amb duresa el primer ministre polonès, Mateusz Morawieki, que ha qualificat el reconeixement d’«acte d’agressió contra Ucraïna» i ha reclamat una «resposta inequívoca», «sancions immediates contra Putin», perquè és l’únic idioma que entén, i la convocatòria d’una cimera de líders de la UE d’emergència.

Sancions preparades

L’alt representant per a la política exterior i de seguretat de la UE, Josep Borrell, ja havia deixat clar després del llarg consell de ministres d’Exteriors celebrat aquest dilluns a Brussel·les, quina seria la reacció en cas que Putin consumés la decisió, anticipada al president francès Emmanuel Macron i el canceller alemany Olaf Scholz: «Si hi ha annexió hi haurà sancions» i «si hi ha reconeixement posaré les sancions sobre la taula perquè els ministres decideixin».

Tot i que Borrell no ha volgut donar detalls sobre el tipus de sancions que desencadenarà el reconeixement, sí que ha explicat que es tracta del paquet en què la Comissió Europea i el servei d’acció exterior de la UE han estat treballant en els últims mesos. Un paquet de sancions «devastadores», segons el ministre d’Exteriors danès, Jeppe Kofod, amb «components», ha explicat Borrell, que s’implementaran «amb diferents graus depenent de les accions» de Rússia.