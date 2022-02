Mohamed Shehadeh, un nen palestí de catorze anys, va morir aquest dimarts després de rebre diversos trets per part de les <strong>forces israelianes </strong>al poblet d’Al-Jadr, a prop de la ciutat de Betlem, al sud de Cisjordània.

El Ministeri de Sanitat palestí va informar que el menor va resultar greument ferit durant enfrontaments entre joves i les forces israelianes, que van disparar «munició real», segons ha recollit l’agència palestina de notícies WAFA. L’activista Ahmed Salah, que va presenciar l’escena, ha detallat que els soldats israelians van obrir foc contra Shehadeh abans de detenir-lo i que van impedir que les ambulàncies de la Mitja Lluna Roja Palestina hi arribessin per socórrer-lo. Posteriorment, el Ministeri d’Educació palestí ha emès un comunicat en què ha assenyalat que «atacar, enjudiciar, matar i arrestar nens i estudiants són delictes que requereixen adoptar una postura ferma i dissuasòria». Així, ha fet una crida a totes les institucions internacionals, locals i de drets humans «perquè ofereixin protecció i defensa als escolars i nens, a fi de garantir el dret a una vida digna lliure de la violència i el terrorisme practicat per les autoritats d’ocupació».

Després de l’anunci de la mort del menor, van esclatar violents enfrontaments a prop de l’àrea de Nashash, al sud de Betlem, entre desenes de joves i les forces israelianes, que van llançar gasos lacrimògens, bombes de so i bales de goma per dispersar la multitud, ha informat l’agència de notícies palestina Maan. Per la seva part, l’Exèrcit d’Israel ha anunciat, a través del seu perfil de Twitter, que van identificar tres sospitosos que van arribar a l’àrea i van llançar còctels molotov contra vehicles israelians, que van posar en perill els passatgers de la carretera. «Els combatents de les Forces de Defensa d’Israel (FDI) li van oferir atenció mèdica primària al lloc i després va ser declarat mort», ha dit.

L’exalcalde de la ciutat d’Al-Jadr, Adnan Sbeih, ha dit a ‘The Times of Israel’ en una trucada que va sentir els trets i va sortir corrents de casa seva, que es troba als afores de la ciutat. «El nen estava potser a 100 metres de la paret. Però l’Exèrcit semblava haver disparat des de molt més a prop. Semblava que l’Exèrcit havia preparat una emboscada d’aquest costat del mur», ha remarcat. No obstant, el cosí del menor, ha assenyalat que Shehadeh no estava prou a prop del mur com per amenaçar els israelians, «fins i tot si assumim que estava llançant còctels molotov».