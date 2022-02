El Consell de Seguretat Nacional i Defensa d'Ucraïna ha decretat aquest dimecres a la nit l'estat d'emergència al país a partir del 24 de febrer i durant 30 dies davant l'amenaça d'invasió de Rússia, segons informa l'agència ucraïnesa Ukrinform. El decret aprovat per l'organisme ucraïnès amb el president del país al capdavant, Volodímir Zelenski, estableix, entre d'altres, mesures com la prohibició de manifestacions o l'evacuació de gent de zones perilloses. També es prohibeix produir i difondre informació que pugui "desestabilitzar la situació". Altres mesures que poden ser implementades "si és necessari" són el toc de queda, un règim especial d'entrades i sortides o "normes especials" per a la difusió d'informació per internet.

Ucraïna pateix un nou atac cibernètic contra el Govern, el Parlament i entitats bancàries El cap del Consell Nacional de Seguretat i Defensa d'Ucraïna, Oleksiy Danilov, avançava la mesura aquest matí. Segons informa l'agència ucraïnesa Ukrinform, aquesta mesura s'imposarà "a tot el territori del país, excepte a les regions de Donetsk i Lugansk". Aquestes zones estan parcialment controlades pels rebels prorussos i han rebut el reconeixement de Rússia com a repúbliques independents. En paral·lel, el parlament ucraïnès ha aprovat una llei que permetrà als civils portar armes de foc per defensar-se.