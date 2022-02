Ucraïna ja es prepara per al pitjor escenari. El Parlament nacional ha aprovat aquest dimecres l’estat d’excepció a l’espera d’un possible atac de l’Exèrcit rus. La mesura s’aplicarà a tot el país a excepció de dues regions de l’est, on és vigent des que el 2014 va començar la guerra.

El Consell de Seguretat Nacional i Defensa (CSND) ha recolzat la instauració de l’estat d’excepció a tot el país, alhora que el Ministeri d’Afers Estrangers ha urgit tots els seus ciutadans a abandonar Rússia. La presa de posició arriba dos dies després que el president rus, Vladímir Putin, anunciés el reconeixement de la independència de les regions separatistes de Donetsk i Lugansk, cosa que suposa una prova de foc de conseqüències cada dia més imprevisibles per a Ucraïna.

En aquest clima, la Rada (el Parlament ucraïnès) ultimava aquest dimecres a la nit les esmenes per a l’aprovació de l’estat d’excepció. Un document que, segons l’esborrany que circulava al tancament d’aquesta edició, entrarà en vigor en els pròxims dies, tindrà una validesa de 30 dies i preveu un toc de queda, intervencions en les comunicacions, limitacions a la llibertat de moviment i a la llibertat de premsa.

A més d’això, la Rada també va aprovar un avantprojecte de llei que autoritza tots els ucraïnesos, inclosos els civils, a comprar armes de foc, bales i «productes similars a les armes i les municions», segons va informar l’agència de notícies del Govern ucraïnès, Ukrinform. La decisió, que encara ha de ser ratificada, és un reflex del nerviosisme que ja impera a Kíev. Tant que, en els pròxims dies, tampoc es descarta que el Govern imposi la llei marcial, que donaria facultats extraordinàries a les forces armades i suspendria més drets de la ciutadania.

Mobilització de reservistes

Amb això, l’Executiu ucraïnès va informar que espera «accions concretes» de l’ONU per «apagar l’incendi que és a punt de declarar-se al centre d’Europa». Ucraïna «no té prevista cap intervenció al Donbass, sinó que continua treballant en la diplomàcia», però tot i així Rússia «continua treballant per crear pretextos per a una invasió», va considerar el ministre d’Exteriors ucraïnès, Dmitró Kuleba. Així mateix, Kíev també va comunicar que ha iniciat la mobilització dels reservistes ucraïnesos entre els 18 i els 60 anys que té previst allistar, per ocupar tant llocs de soldats rasos com de sergents, per termini d’un any.

La realitat és que, al front de guerra al Donbass, els combats s’han tornat a intensificar els últims dies. Dimarts, dia de l’últim recompte diari difós per les autoritats ucraïneses, hi va haver uns 96 bombardejos a la zona afectada pel conflicte, dels quals 81 van involucrar armament pesat, entre altres, canons d’artilleria de 120 i 82 mil·límetres, BM-21 Grad, i granades de morter. Almenys un soldat ucraïnès va perdre la vida i una desena van resultar ferits, segons la informació compartida pel Comandament Conjunt de Forces d’Ucraïna. En canvi, dilluns, la mateixa font havia comunicat 80 violacions de l’alto el foc a l’àrea interessada, mentre que dijous passat s’havien comptabilitzat uns 60 episodis d’aquest tipus.

Mentrestant, Moscou va començar a evacuar aquest dimecres el seu personal diplomàtic d’Ucraïna i va retirar la bandera que onejava a la teulada de l’ambaixada de Rússia a Ucraïna. Un dia abans, diversos manifestants van protestar davant l’edifici contra el reconeixement de la independència de les províncies secessionistes del Donbass.

Garanties de seguretat

Enmig d’aquest clima, el president Zelenski va tornar a apel·lar al dret internacional en una compareixença conjunta amb els mandataris de Lituània, Gitanas Nauseda, i Polònia, Andrzej Duda. Les accions de Moscou són «una greu violació» de «la Carta de l’ONU, així com les garanties de seguretat proporcionades a Ucraïna pel Memoràndum de Budapest de 1994». Tot seguit, va assenyalar que «Ucraïna necessita garanties de seguretat clares, concretes, immediatament», de part de Rússia i els països occidentals, va afirmar el president ucraïnès.

Per la seva banda, mitjans dels Estats Units van tornar a insistir que l’atac de Rússia contra Ucraïna serà imminent, com s’ha repetit més d’una vegada en les últimes setmanes. En concret, segons va publicar el setmanari ‘Newsweek’, citant dues fonts del Pentàgon, l’ofensiva de les tropes del Kremlin podria arribar en les pròximes hores i inclouria l’ús de l’aviació i una invasió terrestre. S’ha detectat que «Rússia va violar l’espai aeri d’Ucraïna» durant el dia, «possiblement per fer operacions de vigilància aèria», va escriure aquest mitjà.