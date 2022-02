Els EUA, la Unió Europea i el Regne Unit han reaccionat ràpidament i unànimement contra Rússia quan Putin va reconèixer dilluns les repúbliques ucraïneses prorusses de Donetsk i Luganks i va enviar-hi tropes. Les sancions –càstigs imposats per uns països a d’altres per trencar la llei internacional– passen per mesures per danyar l’economia de l’Estat sancionat i les finances de particulars lligats al poder. Tots els actors occidentals del conflicte han insistit que les sancions inicials són susceptibles d’ampliar-se i endurir-se.

