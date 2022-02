El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat aquest dijous que imposarà sancions "mai vistes abans" contra Rússia en resposta a la invasió d'Ucraïna. "Putin és l'agressor, ha escollit aquesta guerra, i ara ell i el seu país n'assumiran les conseqüències", ha dit Biden, que ha predit un "cost sever per a l'economia russa" que deixarà el país "més dèbil".

Biden ha reiterat que l'exèrcit nord-americà no s'implicarà en el conflicte a Ucraïna, però ha confirmat que defensarà "cada centímetre" de territori de l'OTAN. De fet, el nord-americà ha dit que Putin té "ambicions" i pretén "restablir l'antiga URSS", i que per això ara cal intentar aturar-lo amb sancions. Entre altres mesures, es congelen els comptes de quatre bancs russos.

Biden ha dit que l'agressió de Putin no pot quedar "sense resposta" perquè "les conseqüències serien pitjors". "És un moment perillós per tota Europa i la llibertat arreu", ha assegurat el president nord-americà, que ha defensat que tothom ha vist les aspiracions "imperialistes" de Putin.

"Putin té ambicions molt més àmplies que Ucraïna. Vol, de fet, restablir l'antiga Unió Soviètica. D'això va, tot això. Són ambicions completament contràries al que opina la resta del món", ha dit Biden.

En tot cas, segons el president nord-americà, cal actuar amb sancions perquè Putin vegi "debilitat" el seu país i hagi de prendre "decisions molt difícils: si continuar endavant per acabar sent un poder de segona línia, o respondre". "Si no actuem contra ell ara amb aquestes sancions significatives, s'envalentonarà", ha afegit.

Biden ha confirmat que no s'implicarà militarment a Ucraïna, però ha reiterat que l'OTAN es basa en el principi de defensa mútua, i que si algun país de l'Aliança és atacat, els EUA actuaran. De fet, l'Aliança ha anunciat que reforçarà els seus efectius en les fronteres, especialment a l'est, davant dels temors de països com els Bàltics o Polònia a un atac rus.

El president nord-americà ha descartat parlar properament amb Putin i ha assegurat que les relacions entre els Estats Units i Rússia estan actualment trencades.

Europa es reuneix per abordar el segon paquet de sancions

Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea (UE) ja estan reunits a Brussel·les per abordar un segon paquet de sancions a Rússia després de l'atac militar a Ucraïna. A l'arribada a la cimera, la majoria dels líders europeus han expressat la voluntat d'acordar les sancions "més fortes possibles" contra Rússia i que tinguin amb "gran impacte" en el país, especialment en l'àmbit econòmic, financer i energètic. L'alt representant de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha dit que serà un paquet "potent", però ha evitat entrar en detalls sobre el contingut.

Després del primer paquet de sancions de la UE contra Rússia pel reconeixement de les regions rebels de Donetsk i Lugansk, Borrell ha dit que les noves mesures inclouran més noms i que afectaran a sectors clau com l'econòmic i el financer.

Preguntat sobre si el president rus, Vladímir Putin, podria decidir envair un altre país europeu, Borrell ha afirmat que "amb Putin no es pot excloure res". A més, l'alt representant ha confirmat que se celebrarà un Consell d'Afers Exteriors divendres per adoptar formalment les sancions acordades políticament pels líders. El Consell Europeu pot guiar políticament les sancions, però no pot adoptar-les, només ho poden fer els ministres d'Exteriors.

Sobre la taula dels líders per al nou paquet de sancions hi ha la possibilitat de deixar fora Rússia del sistema de pagament internacional SWIFT, així com de l'accés als mercats financers europeus. Els 27 també aborden possibles sancions relacionades amb els sectors del transport o l'energia i la restricció de visats. A banda de Moscou, els líders europeus també han de decidir si les sancions afecten també a Bielorússia per estar donant suport a l'acció militar russa a Ucraïna.