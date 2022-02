Els líders del G-7 han emès un comunicat conjunt en què es condemna l’«agressió militar de gran escala per la Federació Russa contra la integritat territorial, la sobirania i la independència d’Ucraïna», per la qual s’han mostrat «consternats». «El president [Vladímir] Putin ha tornat a introduir la guerra al continent europeu. S’ha posat en el costat equivocat de la història», han escrit al document, en el qual prometen la implantació de «severes i coordinades sancions econòmiques i financeres».

Els líders del G-7 asseguren que l’acció russa, que destaca i denuncia que en part s’ha llançat des de terra de Bielorússia, és un «atac no provocat i completament injustificat» que ha arribat «precedit per al·legacions sense base i reclamacions inventades». També afirmen que «constitueix una seriosa violació del dret internacional i una greu violació» tant de la Carta de l’ONU com dels compromisos internacionals adquirits per Moscou

Ramificacions més enllà d’Europa

«Aquesta crisi és una amenaça seriosa a l’ordre internacional basat en lleis, amb ramificacions que van molt més enllà d’Europa», diu el seu comunicat , en què s’atribueix a l’acció militar russa haver «canviat fonamentalment la situació de seguretat euroatlàntica». «No hi ha cap justificació per canviar per la força fronteres reconegudes internacionalment», diuen els representants dels Estats Units, Canadà, França, Alemanya, Itàlia, el Regne Unit i el Japó.

Els líders del G-7 també expressen el seu recolzament a Ucraïna i asseguren que estan preparats per prestar més assistència humanitària, incloent-ne per a refugiats i desplaçats.

El comunicat es tanca amb una condemna directa a Putin «pel seu consistent rebuig a involucrar-se en un procés diplomàtic per lidiar amb qüestions que afecten la seguretat europea» i mostrant la unitat amb socis com l’OTAN i la Unió Europea i prometent «seguir determinats a fer el necessari per preservar la integritat de l’ordre internacional basat en lleis».

Atents a petroli i gas

Així mateix, s’assegura que s’estan «monitoritzant atentament les condicions dels mercats de petroli i gas» i es recolza «la coordinació i relació consistent i constructiva entre importants productors d’energia i consumidors». «Estem a punt per actuar per lidiar amb potencials pertorbacions», declaren.