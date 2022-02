Ucraïna s'ha llevat aquest matí entre explosions que ja controlen l'antiga central nuclear de Txernòbil i un aeròdrom proper a KÍev (a uns 35 quilòmetres de la capital). Els fets s'emmarquen en l'ofensiva militar que Rússia ha iniciat aquest dijous i que s'ha acabat convertint en l'inici d'una guerra pel control d'Ucraïna. El president rus, Vladimir Putin, l'ha declarat en un discurs televisat entorn les sis del matí a Moscou on ha anunciat "una operació especial" per "desmilitaritzar" i "desnazificar" el país veí.

Entre els últims moviments de les tropes russes, que se salda amb més d'una setantena de morts, hi ha el control de Txernòbil, escenari del gran desastre atòmic el 1986 i el de l'aeròdrom Hostomel, a 35 quilòmetres de KÍev. Ara, l'exercit avança cap a KÓev, segons han apuntat alguns mitjans com la CNN. Per la seva banda, el govern de la capital ha decretat el toc de queda de deu de la nit a set de la tarda davant la guerra oberta amb Rússia.

Putin ha justificat un cop l'ha anunciat que l'objectiu de la incursió militar és "protegir" la població del Donbass, que ha assegurat que viu exposada a la "humiliació i el genocidi pel règim de Kíev". Poc després de les paraules del president, s'han començat a sentir des del centre de la capital ucraïnesa explosions, seguides de sorolls de sirena antiaèria. L'escena s'ha repetit a altres grans ciutats del país, com Kharkiv, Mariupol i Dnipro. L'atac de Rússia, doncs, no se centra al Donbass, sinó a tot Ucraïna.

Vladímir Putin no només ha iniciat la guerra a Ucraïna sinó que ho ha fet elegint un moment extremadament simbòlic per remarcar el seu repte a la comunitat internacional. El seu anunci ha arribat mentre a Nova York, per segona vegada en dos dies, es feia una reunió d’emergència sobre la crisi d’Ucraïna del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, la presidència rotatòria del qual ostenta aquest mes Rússia.

Putin amenaça Occident

En el seu discurs, el president rus ha exigit als militars ucraïnesos que abandonin les armes i la zona del Donbass i ha responsabilitzat Ucraïna de qualsevol bany de sang. Putin també ha avisat Occident que "qualsevol" que intenti frenar-lo o "amenaçar" es trobarà amb una resposta de Rússia "sense precedents en la història". "Estem preparats", ha avisat.

Col·lapse a les ciutats

La situació ha col·lapsat els principals vials de les ciutats més grans d'Ucraïna. Milers de persones intenten allunyar-se dels grans nuclis de població i viatjar a altres indrets, ja sigui a cases de familiars més allunyades o, fins i tot, a països veïns. L'èxode ha creat embussos en gran part de les vies de sortida del país.

Les carreteres no han estat les úniques que han viscut aquest neguit entre els ucraïnesos. També s'han generat cues quilomètriques davant benzineres, supermercats i caixers automàtics. Els ucraïnesos busquen fugir d'una ofensiva militar que, segons Putin, és "una mesura forçada, ja que no hi havia cap altra opció per defensar els interessos" del seu país.

«No sé què fer. Intento no entrar en pànic», comentava l’Ekaterina, una jove originària de Crimea. «Em sento malament», explicava també una empleada d’un hotel de la ciutat, que s’ha passat el matí enganxada a les xarxes socials per saber què passava. I Vasil, originari de l’oest d’Ucraïna, atrapat en un embús, afegia: «estem bloquejats des de fa cinc hores intentant sortir de la ciutat».

També hi ha hagut qui han seguit amb el seu dia a dia, mentre per les diferents ciutats circulaven vehicles blindats amb material bèl·lic i vehicles de transport de tropes; grups de joves s’allistaven per anar a la primera línia de guerra a l’est ucraïnès; i vianants aclamaven soldats de camí al front amb la salutació militar, entonaven l’himne del país o onejaven la bandera d’Ucraïna.

Ucraïna demana ajuda a la UE

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, per la seva banda, ha demanat ajuda a la Unió Europea. Ho ha fet tot assegurant que el conflicte és "un acte de guerra, un atac a la sobirania i la integritat territorial d'Ucraïna, una violació greu de la Carta de les Nacions Unides i del dret internacional", ha assegurat el govern ucraïnès.

Els líders europeus debaten un segon paquet de sancions

Per fer front a la situació, els caps d'estat i de govern de la Unió Europea es reuneixen aquest dijous a Brussel·les en una cimera extraordinària per debatre un nou paquet de sancions "immediates" a Rússia per l'atac militar a Ucraïna. Després d'un primer tram de sancions pel reconeixement rus de les regions rebels de Donetsk i Lugansk, ara els líders dels 27 busquen tancar un "paquet immediat" que vagi més enllà i afecti sectors estratègics per a l'economia russa. Segons fonts comunitàries, les noves sancions poden afectar el comerç, l'energia, les finances i el transport, entre altres sectors clau de l'economia. Davant l'anunci de sancions massives a Rússia per part dels líders europeus, Putin ha assegurat que no les tem.