En resposta a la invasió russa d’Ucraïna, el Consell de l’Atlàntic Nord ha decidit activar aquest dijous el seu pla de defensa col·lectiva amb l’objectiu d’adoptar mesures addicionals per reforçar la dissuasió i blindar els països aliats. Segons ha anunciat el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, el pla inclou el desplegament de 100 avions per protegir l’espai aeri europeu, més de 120 vaixells aliats i l’enviament de més tropes al flanc oriental. «Tot això demostra que el nostre compromís de defensa col·lectiva de l’article 5 és ferri. Continuarem fent el que sigui necessari per protegir l’Aliança de les agressions», ha avisat després de la trobada d’urgència celebrada aquest dijous.

Stoltenberg també ha anunciat la convocatòria extraordinària d’una cimera virtual dels 30 líders de l’Aliança Atlàntica per a aquest divendres amb l’objectiu d’avaluar els passos que cal seguir, tot i que ha explicat que els països aliats no tenen intenció d’enviar tropes aliades a Ucraïna. «No tenim plans d’enviar tropes a Ucraïna però estem preparats per protegir tots els aliats europeus», ha dit, remarcant que Rússia s’enfronta a una resposta contundent de tota la comunitat internacional si prossegueix amb els plans de reinstal·lar la seva esfera d’influència i trenca les regles internacionals.

«Aquesta és la nova normalitat per a la nostra seguretat. La pau no pot donar-se per guanyada. La llibertat i la democràcia són contestades per règims autoritaris i la competència estratègica va en augment», així que «hem de respondre amb una resolució renovada i una unitat encara més forta, Amèrica del Nord i Europa juntes a l’OTAN», ha reclamat després de la reunió del consell atlàntic que ha mantingut consultes sota l’article 4 del Tractat de l’OTAN, invocat per Lituània, Polònia, Romania i altres països de l’Est i que permet consultar sobre afers militars quan la integritat territorial, la independència política o la seguretat de qualsevol de les parts estigui amenaçada.