L'Agència Europea del Medicament (EMA per les sigles en anglès) ha recomanat la dosi de reforç de la vacuna contra la covid-19 Comirnaty, la del laboratori Pfizer-Bio Ntech, per als majors de 12 anys. El vaccí de la farmacèutica alemanya ja està autoritzat per a la pauta completa de dues dosis als adolescents, així com per als adults i els nens a partir de 5 anys, i la dosi de reforç està actualment autoritzada a partir dels 18 anys.

L'opinió de l'EMA es basa en les dades obtingudes en assajos clínics en persones a partir de 16 anys a banda de l'evidència de la vacunació real a Israel. La dosi de reforç, recorda l'EMA, s'administra a persones amb pauta completa per restablir la protecció després que hagi disminuït. L'organisme considera que l'evidència disponible permet concloure que la resposta immune a una dosi de reforç en adolescents seria "almenys igual" que en adults. A partir d'aquesta evidència no apareixen noves preocupacions de seguretat.