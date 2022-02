L’exentrenador del FC Barcelona femení, Lluís Cortés, està intentant sortir de la ciutat de Kíev juntament amb el seu equip, amb l’objectiu d’arribar a la ciutat de Lviv, a l’oest d’Ucraïna. L’actual seleccionador ucraïnès explica que van viatjar ahir des de Turquia a Kíev, per resoldre un tema de papers. “La nostra idea era firmar els papers i tornar cap a Barcelona, però ens ha pillat aquí”, diu. Cortés afegeix que estan intentant sortir de la capital per diferents rutes dins la ciutat, amb direcció a l’oest per poder creuar la frontera amb Polònia “com abans millor”. “La situació és caòtica, hi ha molts cotxes i és difícil avançar. Estem força bloquejats. No sé si seran sis, nou o vint hores, tot és possible en aquesta situació”, relata Cortés.

