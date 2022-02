Rússia ha iniciat l'atac militar contra Ucraïna aquesta matinada, després d'un discurs televisat del seu president, Vladímir Putin, on ha anunciat una "operació militar especial" per "desmilitaritzar" i "desnazificar" el país veí. Putin ha dit que l'objectiu de la incursió militar és "protegir" la població del Donbass, que ha assegurat que viu exposada a la "humiliació i el genocidi pel règim de Kíev".

El president rus ha exigit als militars ucraïnesos que abandonin les armes i la zona del Donbass i ha responsabilitat Ucraïna de qualsevol bany de sang. Putin també ha avisat Occident que "qualsevol" que intenti frenar-lo o "amenaçar" es trobarà amb una resposta de Rússia "sense precedents en la història". "Estem preparats", ha avisat.

Putin ha criticat "l'expansió de l'OTAN cap a l'est", que considera que ha arribat a un punt "perillós" i que Moscou ja no pot tolerar. "No podem seguir simplement observant el que passa. Seria irresponsable per part nostra", ha afirmat el líder rus. Per Putin, tot plegat "no és una exageració" sinó "un tema de vida o mort" i del "futur" de Rússia. Segons ell, Ucraïna i els aliats de l'OTAN "han creuat" una "línia vermella".

Des d'Ucraïna, i a través d'un comunicat, el ministeri d'Exteriors ha afirmat que les forces militars russes estan "atacant ciutats pacífiques des de diverses direccions". "Aquest és un acte de guerra un atac a la sobirania i la integritat territorial d'Ucraïna, una violació greu de la Carta de les Nacions Unides i el dret internacional", ha assegurat el govern ucraïnès.

El seu president, Volodymyr Zelensky, ha parlat amb el nord-americà Joe Biden i alguns dels líders de la Unió Europea, a qui ha reclamat "sancions immediates" i més suport.

L'ONU demana a Rússia fer marxa enrere

Vladímir Putin no només ha iniciat la guerra a Ucraïna sinó que ho ha fet elegint un moment extremadament simbòlic per remarcar el seu repte a la comunitat internacional. El seu anunci televisat de l’inici d’una «operació militar especial», poc abans de les sis del matí a Moscou, ha arribat mentre a Nova York, per segona vegada en dos dies, es feia una reunió d’emergència sobre la crisi d’Ucraïna del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, la presidència rotatòria del qual ostenta aquest mes Rússia.

I des de l'ONU han arribat les primeres reaccions. El secretari general, António Guterres, ha demanat a Rússia fer marxa enrere en l'atac militar a Ucraïna. "Aquesta guerra no té cap sentit", ha dit Guterres en el que ha qualificat com el "moment més trist" del seu mandat. "En el nom de la humanitat no permeti que comenci una guerra a Europa que pot ser la pitjor des de l'inici de segle amb conseqüències no només devastadores per a Ucraïna, sinó també tràgica per a Rússia", ha assenyalat al final d'una reunió d'emergència del Consell de Seguretat en el qual ja havia demanat al president rus, Vladímir Putin, que no iniciés una ofensiva.

Biden diu que la guerra és "premeditada"

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha acusat aquest dijous Rússia de llançar una guerra "premeditada" que avisa tindrà "pèrdues catastròfiques tant pel que fa a vides com a patiment humà". En un comunicat, Biden ha condemnat l'atac militar "injustificat" i ha advertit Moscou que és "l'únic responsable de la mort i la destrucció" causada per aquesta acció. En aquest sentit, el president dels Estats Units ha advertit que tant el seu país com tots els aliats i socis respondran "de manera unida i decidida". "El món exigirà responsabilitats a Rússia", ha remarcat Biden, que ha apuntat a més mesures d'Occident contra Rússia per l'atac.

En una trucada amb el president d'Ucraïna li ha promès treballar per aconseguir la condemna internacional a l'atac de Rússia, així com "sancions severes" per l'acció, segons ha informat la Casa Blanca.

La UE condemna "l'agressió militar injustificada"

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, Charles Michel, també han condemnat "l'agressió militar injustificada" de Rússia a Ucraïna. En un comunicat conjunt, Von der Leyen i Michel han reclamat a Moscou la "retirada" de les tropes d'Ucraïna, la fi de les "hostilitats" i "respecte" a la llei internacional. Ambdós líders també han insistit que "l'ús de la força i la coerció no tenen lloc en el segle XXI" i han insistit en "sancions massives" a Rússia amb "greus conseqüències" per aquest atac.