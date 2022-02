Els Estats Units van anunciar aquest dijous que han desplegat a Polònia un equip d’experts en desastres per respondre a la previsible crisi humanitària conseqüència de la invasió russa d’Ucraïna. L’equip, format per 17 individus, està col·laborant amb aliats europeus i altres socis que estaran «en primera línia de la resposta», va explicar en un comunicat l’Agència de Cooperació per al Desenvolupament dels Estats Units (USAID, en anglès). L’objectiu, segons Washington, és ajudar a donar resposta a les «necessitats crítiques causades per la invasió russa d’Ucraïna», incloent-hi el recolzament als desplaçats interns pel conflicte.

Mentrestant, el Departament d’Estat liderarà la resposta del Govern nord-americà al possible flux de refugiats generat per la guerra. En aquest sentit, la portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki, va assegurar durant una roda de premsa que Washington s’està preparant per a la possibilitat d’una gran onada de refugiats i està a punt per rebre ucraïnesos, però va dir que s’espera que la majoria vulguin anar a Europa i països veïns. «Estem treballant amb països europeus per veure les necessitats, on hi ha capacitat», va assenyalar Psaki preguntada pels periodistes. La portaveu va recordar que diversos països veïns d’Ucraïna s’han ofert ja a rebre desplaçats pel conflicte. Segons estimacions de l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (Acnur), almenys 100.000 persones han hagut de deixar casa seva a Ucraïna arran de la invasió iniciada per Rússia, i diversos milers més han travessat les fronteres a països veïns. Segons el Govern ucraïnès, des del començament de la crisi de Crimea i el Donbass el 2014, hi ha hagut 1,5 milions de desplaçats interns al país. En la seva nota, la USAID va recordar que com a resultat d’aquest conflicte, 2,9 milions de persones ja necessitaven urgentment ajuda humanitària a Ucraïna, una assistència que serà ara molt més crítica amb la intervenció russa i en ple hivern.