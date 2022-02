El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, han descartat l'enviament de tropes espanyoles a Ucraïna. En una entrevista a TVE, Robles ha assegurat que "no hi haurà tropes a Ucraïna perquè no hi poden ser". "La posició d'Espanya com a membre de l'OTAN serà sempre seguir apostant per la diplomàcia", ha dit. La titular de Defensa ha assegurat que l'actuació que puguin tenir serà només de "caràcter estabilitzador i defensiu". Per la seva banda, Albares ha defensat a la Cope que els aliats occidentals faran "tot el que estigui en la seva mà" per garantir el manteniment de l'ordre europeu "de pau" i ha argumentat que el cost de la "inacció" seria "superior" al que puguin tenir les sancions.

El govern espanyol evacua l'ambaixadora de Kíev amb un centenar de persones de nacionalitat espanyola El titular d'Exteriors ha explicat que es prendran mesures compensatòries des de la UE per pal·liar les conseqüències de les sancions econòmiques a Rússia i que l'OTAN reforçarà el seu flanc est. "Estem tots units, coordinant-nos", ha remarcat. L'ambaixadora abandona Kíev Albares ha explicat que aquest matí s'està evacuant l'ambaixadora d'Espanya a Kíev amb la resta de personal que quedava a l'ambaixada així com amb un centenar de persones de nacionalitat espanyola. El ministre d'Exteriors ha explicat que a la capital ucraïnesa "ja no es donen les condicions mínimes de seguretat".