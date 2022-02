El govern espanyol ha evacuat aquest divendres al matí l'ambaixadora d'Espanya a Kíev amb la resta de personal que quedava a l'ambaixada de la capital ucraïnesa -unes 8 persones, el personal "essencial mínim" que hi quedava-. Ho ha explicat el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, en una entrevista a la Cope en què ha detallat que juntament amb el personal diplomàtic també s'ha evacuat un centenar de persones de nacionalitat espanyola. Albares ha explicat que a la capital ucraïnesa "ja no es donen les condicions mínimes de seguretat". Fonts d'Exteriors han explicat que van tots cap a la frontera amb Polònia per terra.

Un centenar més de ciutadans espanyols han decidit quedar-se a Ucraïna, la majoria tenen doble nacionalitat. El titular d'Exteriors ha esperat que sigui una evacuació "temporal" i puguin tornar a Kíev "al més aviat possible".