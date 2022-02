El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha anunciat aquest dijous que el país ha trencat les seves relacions diplomàtiques amb Rússia després de l’operació militar llançada pel president rus, Vladimir Putin, hores abans.

Però, quan es va independitzar Ucraïna de Rússia?

Igual com les altres repúbliques socialistes soviètiques, Ucraïna es va independitzar el 1991 de la Unió Soviètica, que va desaparèixer el desembre d’aquell any com a subjecte del dret internacional, però les relacions russoucraïneses es van deteriorar des de l’annexió russa de Crimea i el suport del Kremlin a la sublevació armada al Donbass, el 2014.

Va ser el líder de la república soviètica d’Ucraïna, Leonid Kravtxuk, que va declarar el 1991 la independència de Moscou. En un referèndum i unes eleccions presidencials, els ucraïnesos van aprovar la independència i van elegir Kravtxuk de president.

Després d’anys de turbulències polítiques, el 2014, els separatistes prorussos de la regió oriental del Donbass van declarar la seva independència. Van esclatar els combats, que han continuat esporàdicament el 2022, malgrat els freqüents cessaments del foc. És precisament el recolzament del Kremlin a aquests separatistes el que ha provocat la invasió de Rússia al país eslau, que, d’altra banda, aspira a ingressar a l’OTAN davant el ferri rebuig de Moscou.