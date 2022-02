Ucraïna i la seva capital han copat els titulars de tots els mitjans de comunicació del món a causa de la invasió russa i la guerra. L’ortografia i pronunciació de la capital han protagonitzat en els últims dies un debat més que encès a les xarxes socials. ¿Es diu Kíev o Kíiv? La resposta curta és simple: els ucraïnesos anomenen la seva capital «Kíiv» (ki-iv), i la seva transliteració al català partiria de la paraula ucraïnesa Київ, en rus, en canvi, és «Kíev» (ki-ev) de la paraula russa Ки́ев.

De fet, Kíiv és el nom oficial de la ciutat a Ucraïna, és a dir la transliteració del ciríl·lic ucraïnès. Tant el rus com l’ucraïnès són llengües eslaves orientals a diferència de les llengües eslaves occidentals, com el polonès, i les eslaves del sud, com el búlgar, i per això les similituds en moltes paraules.

Campanya ministerial

Malgrat que aquest debat ha emergit ara, no és nou. El 2018, el Ministeri d’Afers Estrangers ucraïnès va iniciar la campanya #KyivNotKiev per mirar de conscienciar els països estrangers i els seus mitjans de comunicació del matís polític del topònim de la seva capital. Malgrat això, la majoria de diccionaris estrangers continuen recollint l’ortografia russòfona i tan sols alguns mitjans han iniciat el canvi.

Mitjans com ‘The New York Times’, ‘Washington Post’, ‘CNN’, ‘BBC’, ‘The Guardian’ i molts d’altres han començat a canviar la seva forma d’escriure el nom de la capital ucraïnesa com a símbol de rebuig de la invasió russa i la guerra. A Espanya el canvi encara no ha quallat en els mitjans de comunicació nacionals. De fet, Fundéu, continua recomanant la seva ortografia russa. En xarxes socials el debat està començant a quallar i molts usuaris opten ja per l’escriptura ucraïnesa en lloc de la russa.