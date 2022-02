Almenys quatre persones han perdut la vida i dues estan desaparegudes durant les inundacions que fuetegen aquest dissabte l’est d’<strong>Austràlia</strong>, que han obligat a evacuar centenars de persones, informen les autoritats. La forta pluja registrada els últims dies ha desbordat rius i inunda diverses ciutats australianes, entre les quals hi ha algunes parts de Brisbane, capital de Queensland.

Durant una roda de premsa al costat de la líder regional, Annastacia Palaszczuk, el coordinador regional per a Desastres, Steve Gollschewski, ha demanat a la població aquest dissabte que estigui preparada per una possible evacuació i que segueixi les instruccions de les autoritats. «En aquests moments s’estan inundant totes les conques del sud-est de Queensland», va remarcar la política, que ha emès en les últimes 24 hores 11 alertes d’emergència a la regió en uns dels pitjors desastres naturals que ha patit Queensland en dècades.

L’última víctima mortal és un voluntari del servei d’emergència que ha sigut arrossegat dissabte pels corrents mentre participava en un rescat, van detallar les autoritats. Avui s’ha trobat un altre cadàver que se suma a les dues persones que van perdre la vida ahir divendres.