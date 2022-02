Tres homes van ser assassinats presumptament a trets divendres al municipi de Puerto Morelos, a l’estat de Quintana Roo, al sud-est del país, va informar la Fiscalia Estatal (FGE).

Els fets es van produir l’endemà que l’ambaixador dels Estats Units a Mèxic, Ken Salazar, assegurés que el model de seguretat i les estratègies implementades a Quintana Roo «funcionen» per garantir la seguretat dels seus habitants i dels milions de turistes que visiten anualment l’estat. «He estat estudiant l’estratègia de seguretat i el món ha de saber què està fent aquí el governador, que treballa molt de prop amb el govern federal, el president Andrés Manuel López Obrador», va assenyalar l’ambaixador en una conferència de premsa amb mitjans locals. A més, l’ambaixador va destacar l’increment de la presència policial, ja que va assegurar que havia passat de 449 agents el 2018 a 6.000 aquest any. Va afegir que gran part de la violència neix amb les armes portades pel narcotràfic, per això des de l’octubre passat les dues nacions van acordar un nou marc de col·laboració a través del Bicentenari sobre Seguretat. «La FGE de Quintana Roo informa que ha iniciat la investigació sobre els fets ocorreguts en una finca ubicada al poblat de Leona Vicario, municipi de Puerto Morelos, on tres homes van perdre la vida, pel que sembla, per trets d’arma de foc», va informar la institució al seu compte oficial de Twitter.

<strong>Mèxic</strong> va registrar 33.308 homicidis el 2021 després dels dos anys més violents de la seva història, sota el mandat d’Andrés Manuel López Obrador, amb 34.690 víctimes d’assassinat el 2019 i 34.554 el 2020.