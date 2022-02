Unes 100.000 persones han travessat ja la frontera a Polònia des del començament de la invasió russa d’Ucraïna, segons va informar aquest dissabte el viceministre de l’Interior polonès, Pawel Szefernaker.

En una roda de premsa en el punt fronterer de Medyka, el viceministre va precisar que l’entrada a Polònia s’ha produït «al llarg de tota la frontera amb Ucraïna», i va indicar que entre els refugiats hi ha principalment dones i nens, així com homes que no tenen edat de combatre.

Va afegir que la primera decisió ha sigut obrir el trànsit de vianants en tots els punts fronterers, cosa que en només dues hores ha permès a 5.000 persones travessar la frontera. «Els nostres guàrdies fronterers han d’adaptar-se i també reaccionar a la situació de l’altre costat de la frontera», va assenyalar Szefernaker, citat per l’agència PAP.

Atès que el trànsit de vianants es realitza també pels carrils per als vehicles, s’espera que en les pròximes hores la cua de persones del costat ucraïnès disminueixi sistemàticament.

Punts de recepció

Szefernaker va explicar que cada vegada més refugiats d’Ucraïna utilitzen els punts de recepció del costat polonès, en les últimes 24 hores, un de cada 10. En aquests punts poden rebre atenció mèdica, menjar i també descansar i ser traslladats després en autobusos a centres d’acolliment temporal a tot Polònia.

El viceministre de l’Interior va recordar que tots els països de la Unió Europea s’han mostrat disposats a acollir refugiats i va assenyalar que algunes de les persones arriben a Polònia de trànsit, mentre que d’altres no tenen destí o esperen tornar a Ucraïna.

No va voler precisar quants refugiats creu que arribaran a Polònia, però va assegurar que el país compta amb una reserva important respecte a llocs d’acollida.