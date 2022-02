El Ministeri de l'Interior de Polònia ha informat aquest dissabte que 100.000 persones han creuat la frontera des d'Ucraïna després de la invasió de Rússia.

"Des que van començar les hostilitats a Ucraïna fins avui, 100.000 persones han creuat la frontera d'Ucraïna a Polònia", ha indicat el cap adjunt del Ministeri de l'Interior polonès, Pavel Bossernaker, segons ha recollit l'agència de notícies PAP.

Bossernaker ha detallat que Polònia ha obert el trànsit de vianants "a tots els punts fronterers". "On fins ara no hi havia trànsit de vianants, s'ha obert", ha destacat.

A més, s'ha referit a les preocupacions sobre una eventual crisi humanitària a la frontera amb Ucraïna i ha assegurat que, per evitar aquesta situació, s'han dut a terme moltes gestions diplomàtiques.

Els governs dels països veïns d'Ucraïna van xifrar divendres en més de 67.000 els refugiats des que va començar l'ofensiva. L'ONU ha alertat que la xifra pot arribar als quatre o fins i tot els cinc milions, en funció de com evolucionin els esdeveniments sobre el terreny en els propers dies.