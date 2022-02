Mentre intensifica l’ofensiva a Ucraïna, alhora que Occident incrementa les seves sancions, Rússia redobla l’acció de propaganda per defensar l’atac a un poble que considera germà. L’Ambaixada de Rússia a Espanya és una altra productora d’arguments a favor del règim i contra una Ucraïna «genocida». N’hi ha prou de fer un cop d’ull al seu ‘timeline’ de Twitter. El seu afany és recalcar que Moscou ha sigut massa «pacient», perquè durant vuit anys no ha respost al que qualifica de provocacions ucraïneses. És a dir, que l’agressió ha sigut inevitable, que no tenia cap altre camí. Arguments falsos, com remarca la Comissió Europea, que aquest diumenge va proposar prohibir, al Vell Continent, les emissions de les televisions Russia Today i Sputnik TV i les seves filials, per frenar la «maquinària mediàtica del Kremlin».

El millor resum de la propaganda de Vladímir Putin l’exemplifica un vídeo de les creadores del podcast ‘Espies russes’, que l’ambaixada a Madrid va retuitejar aquest diumenge i que apuntala la tesi que Moscou és qui es defensa, no qui ataca. «¿De veritat penseu que a la cúpula de l’Estat rus ho estan celebrant per haver optat per l’acció militar? ¿Que ho han fet per ambició imperialista de Rússia?», comença el vídeo, que mostra la periodista Jelena Milincic, sèrbia que va sobreviure al bombardeig de l’OTAN el 1999, parlant a càmera.

Milincic respon emfatitzant que Rússia ha sigut «pacient», perquè Moscou «va insistir i va insistir» que Ucraïna respectés els acords de Minsk «que Kíev es va negar a complir», i va tenir «molta paciència», prossegueix, «mentre els ucraïnesos mataven russos al país veí». Es refereix al suposat «genocidi», ‘casus belli’ per a Putin, comès per Kíev als territoris separatistes ucraïnesos de Donetsk i Lugansk, a qui el president rus va reconèixer la independència aquesta setmana.

No obstant, com incideix el projecte EUvsDisinfo, un equip del Servei d’Acció Exterior de la UE especialitzat en la detecció i resposta de les campanyes de desinformació del Kremlin, «cap dels múltiples informes sobre la situació dels drets humans a Ucraïna, que publica regularment l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, així com els informes de l’OSCE, fan cap «referència» a un genocidi a Ucraïna.

«El moment de dir prou»

Amnistia Internacional sí que va apuntar que tant les autoritats de Kíev com els separatistes del Donbass avalats per Moscou van mantenir civils «en detenció arbitrària i prolongada, sense contacte amb el món exterior». En alguns casos, les detencions van ser «desaparicions forçades», i la majoria dels detinguts «van patir tortures o altres formes de maltractament». L’informe de l’organització, del juliol del 2016, assenyala els casos ocorreguts aquell any i l’exercici anterior. Però tampoc es parla de genocidi.

Milincic també reprodueix la tesi del Kremlin que a Ucraïna «es gestaven cada cop més moviments nazis, que feien tot el possible per matar el passat soviètic en comú». «Van destruir monuments, símbols històrics i fins i tot van prohibir parlar rus». Putin, de fet, va justificar l’atac en la necessitat de «desnazificar» el país veí. La narrativa es remunta a la participació de grups violents d’extrema dreta en les mobilitzacions del Maidan del 2014. Però l’actual president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, còmic de professió, és russoparlant i fill de jueus, i el seu partit, Servidor del Poble, és centrista.

Occident, segons el vídeo d’‘Espies russes’, porta molt temps intentant de totes les maneres provocar Rússia perquè ataqui Ucraïna» i fa «mesos» que escriu sobre l’«atac imminent». I mentrestant, continua, Ucraïna «va seguir bombardejant el Donbass dia rere dia, creient-se poderosa». De manera que no pot «sorprendre» que Moscou «reaccioni». Milincic recupera així mateix l’argument que l’OTAN «va prometre no expandir-se i ho va fer sense embuts» i cada cop està «més a prop» de les fronteres russes. «Ha arribat el moment de dir prou», apunta la gravació, per justificar l’atac de Putin dijous passat, per «posar fre a l’OTAN i la seva supèrbia imperial». «El balanç de forces al món, després del 24 de febrer, mai serà igual», acaba el vídeo, evidenciant que Rússia pretén crear un ordre nou i recompondre la seva esfera d’influència.

Els tuits de l’ambaixada russa a Espanya acompanyen l’argumentació exhibida en la gravació, i promouen les etiquetes #YoConRusia #StopNaziUcrania i #StandWithRussia. Els missatges de la legació diplomàtica també repassen les intervencions militars dels EUA des de la Segona Guerra Mundial, repliquen el recolzament de la Xina, qualifiquen la invasió d’«operació militar especial» (així la va anomenar Putin) i reprodueixen les declaracions del mandatari rus i el seu Gabinet.

"Estas medidas también tienen coste. Hemos de estar dispuestos a pagarlo. Porque si no pagamos el coste de contener a Rusia, pagaremos un coste más elevado después", ha dicho Josep Borrell acerca de la aplicación de las sanciones.#GuerraUcraniaRTVE



rtvees/directo/la-1 pic.twitter.com/5q8ImGUHaq — Telediarios de TVE (@telediario_tve) 27 de febrero de 2022

Els arguments utilitzats per Moscou i multiplicats a través de les seves plataformes són «informació porqueria», com ho ha definit l’alt representant de la UE aquest diumenge al Telediario 2 de TVE. Per això la presidenta de l’Executiu comunitari, Ursula von der Leyen, va proposar prohibir les emissions a Europa de Russia Today i Sputnik, perquè els mitjans estatals russos i les seves filials no puguin «difondre les seves mentides per justificar la guerra de Putin i sembrar la divisió a la nostra Unió».