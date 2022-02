La majoria de països europeus ha decretat el tancament dels espais aeris als avions russos des que aquest dijous les tropes russes van iniciar una invasió a Ucraïna. En les últimes hores Espanya, Àustria, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Islàndia, Dinamarca, Luxemburg i Irlanda s’han sumat als tancaments dels espais aeris declarats pels països europeus contra els avions russos.

A més dels aliats europeus, el Canadà també ha prohibit el trànsit aeri rus al seu cel. Tot i que actualment no existeix connexió directa entre els aeroports canadencs i russos, aquesta decisió pot complicar molt els vols operats per la companyia russa Aeroflot entre Rússia, els Estats Units i altres països americans a través de cel canadenc.

Aquest diumenge el ministre de Transport alemany, Volker Wissing, ha anunciat el tancament del seu espai aeri a partir de les 15.00 durant tres mesos, mentre que «Itàlia ha començat a tancar el seu espai aeri per a Rússia», ha fet saber aquest diumenge el servei de premsa del Govern de la república. El primer ministre de Bèlgica, Alexander De Croo, també ha confirmat el tancament en el seu compte de Twitter. «El cel europeu està obert per a gent que connecta entre si, no per als qui persegueixen una agressió brutal», ha dit.

Extensible a tota la UE

Aquest dissabte, els països bàltics (Estònia, Letònia i Lituània) van anunciar el tancament del seu espai aeri, una mesura que ja aplicaven Eslovènia, el Regne Unit, Polònia, la República Txeca i Bulgària. Finlàndia, d’altra banda, ha anunciat que està preparant una mesura similar, tal com va anunciar aquesta nit passada el seu ministre de Transport, Timo Harakka.

També la ministra d’Exteriors islandesa, Thordis Gylfadottir, ha anunciat el tancament «en solidaritat amb Ucraïna», com també ha fet el seu homòleg danès, Jeppe Kofod, que a més ha avisat que el seu país demanarà aquest mateix diumenge que la prohibició s’apliqui a tot l’espai aeri de la Unió Europea, tal com avançaven mitjans alemanys aquest dissabte. «El menyspreable atac de Rússia contra Ucraïna mereix les sancions internacionals i la condemna més contundent possible», ha dit Kofod.

D’altra banda, el vice-primer ministre i Ministre de Mobilitat i Obres Públiques de Luxemburg, François Bausch, ha aconsellat la Direcció d’Aviació Civil que prepari les notificacions necessàries per tancar l’espai aeri del país a les aerolínies russes. «Aquesta mesura serà proposada als membres del Govern i aplicada posteriorment, per tant, durant aquest diumenge 27 de febrer del 2022», ha dit. Finalment, el ministre d’Exteriors i Defensa d’Irlanda, Simon Coveney, ha confirmat la mateixa mesura a Twitter i «animat els socis de la Unió Europea a fer el mateix».