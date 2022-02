El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha afirmat que Rússia envia aquest diumenge una delegació negociadora a Bielorússia per "intentar iniciar converses" amb representants ucraïnesos. El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ja ha respost que estan oberts al diàleg, però que descarta fer-ho en un "país còmplice" com Bielorússia i ha reclamat un "territori neutral". Zelenski ha recordat que l'exèrcit rus ha entrat a Ucraïna gràcies a la col·laboració del govern de Minsk, encapçalat per Aleksandr Lukaixenko, estret col·laborador de Putin.

El president d'Ucraïna ha valorat com a "brutal" la nova nit de combats a la perifèria de Kíev i ha assegurat que hi ha hagut "bombardejos a infraestructura civil" i, fins i tot, "ambulàncies". Vasylkiv, oil depot on fire pic.twitter.com/hbd1RKJ3OU — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 26 de febrero de 2022 Zelenski ha continuat en les darreres hores amb la seva ronda de contactes telefònics amb diversos líders mundials. Els últims han estat el president de Geòrgia, el primer ministre de la República Txeca, el president de Polònia o el 'premier' britànic Boris Johnson. "Agraeixo a Johnson la seva postura i les noves decisions per millorar la capacitat de combat l'exèrcit ucraïnès", ha apuntat el president d'Ucraïna. Discurs televisat En aquest context, el president Vladímir Putin, ha pronunciat un discurs televisat en el qual ha agraït la labor de les forces militars desplegades a Ucraïna. "Especial gratitud a aquells que aquests dies estan complint heroicament el seu deure militar en el desenvolupament d'una operació especial per oferir assistència a la població de les repúbliques del Donbás", ha manifestat el dirigent rus. L'exèrcit rus entra a Khàrkiv, la segona ciutat més gran d'Ucraïna L'exèrcit rus ha entrat a Khàrkiv, la segona ciutat més gran d'Ucraïna, i estreny el setge a Kíev. Ha estat una nova nit i matinada d'intensos bombardejos, trets i combats als barris perifèrics de la capital d'Ucraïna i en diversos territoris del país. Els míssils han destruït un dipòsit de petroli a Vasylkiv, al sud-oest de Kíev, i un gasoducte a Khàrkiv. El conflicte a Ucraïna ja deixa 116.000 refugiats En paral·lel, el govern ucraïnès ha obert la porta a la creació d'un exèrcit de voluntaris estrangers, similars a les Brigades Internacionals, per a totes les persones que vulguin lluitar amb Ucraïna contra les tropes de l'exèrcit rus. L'ONU calcula que la invasió russa d'Ucraïna ja ha provocat uns 116.000 refugiats a d'altres països (principalment Polònia) i uns 160.000 desplaçats interns. Els combats haurien deixat un balanç d'almenys 64 civils morts i uns 180 ferits, segons les agències humanitàries de Nacions Unides.