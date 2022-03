El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha demanat l’entrada immediata del seu país a la Unió Europea i ha sol·licitat als soldats russos cessar el foc. «Ens dirigim a la UE en relació amb la integració d’Ucraïna sense demora a través d’un nou procediment especial», ha dit Zelenski en un discurs per vídeo. «Estic segur que és correcte. Estic segur que és possible», ha afegit el president després de cinc dies d’invasió russa.

La delegació ucraïnesa ha arribat aquest dilluns al matí a la frontera amb Bielorússia per iniciar les negociacions amb Rússia, en què exigirà un alto el foc «immediat» i la retirada de les tropes russes, segons ha apuntat la presidència d’Ucraïna.

«La qüestió clau és un alto el foc i la retirada de les tropes del territori ucraïnès», ha expressat l’Oficina de la Presidència abans que comencés la reunió, que ha arrencat a les deu del matí (hora catalana) per iniciar el diàleg, després que dijous passat Rússia iniciés la invasió d’Ucraïna.

Els negociadors ucraïnesos van aterrar en un helicòpter polonès no gaire lluny del lloc de les negociacions, segons l’agència oficial bielorussa BELTA. La delegació inclou el ministre de Defensa, Oleksí Réznikov; el líder de la fracció del partit oficial El Serf del Poble, David Arakhamia: l’assessor del Cap de l’Oficina Presidencial Mikhaïlo Podoliak; el cap adjunt de la delegació ucraïnesa en el Grup de Contacte Trilateral per a la pau al Donbass, Andrí Kostin; el diputat Rustem Umerov i el diplomàtic Mikola Totxitski.

Poc abans, Bielorússia havia confirmat que tot estava preparat per començar les negociacions entre Rússia i Ucraïna a la regió de Hòmel. «A Bielorússia està tot a punt per acollir les negociacions russo-ucraïneses. Esperant les delegacions», havia escrit la diplomàcia bielorussa en un tuit amb una fotografia de la seu de la reunió, proveïda d’una llarga taula i de les banderes dels tres països.

⚡️🇷🇺🇧🇾🇺🇦In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg — Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) 28 de febrero de 2022

Els responsables ucraïnesos van accedir finalment a viatjar a Bielorússia, tot i que no a Minsk com havia proposat inicialment Rússia, ja que considera que el president bielorús, Aleksandr Lukaixenko, no és neutral, a l’haver acollit més de 30.000 soldats russos i equipament militar per a uns exercicis conjunts que han servit a Moscou per creuar la frontera sud d’aquest país per atacar Ucraïna.

A més, Lukaixenko es va declarar disposat a viatjar a Crimea, annexionada per Rússia el 2014. Va ser a Minsk on es van firmar els Acords de Pau per al Donbass el 2015, pactes que per la guerra han quedat en paper mullat i que, segons l’opinió de Moscou, en vuit anys no s’han implementat per part de Kíev.

Ucraïna va acceptar començar negociacions sense expectatives d’un resultat, tot i que segons va dir el Govern, va aconseguir que es portessin a terme «sense condicions», després que el Kremlin li exigís deposar abans les armes, segons la versió de Kíev.