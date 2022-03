Algèria ofereix gas a Europa. La companyia energètica estatal del país africà està a punt per subministrar més gas a la Unió Europea en cas d’un possible descens pel conflicte entre Rússia i Ucraïna, ha anunciat el seu director general. Estats europeus com Itàlia, el ministre d’Afers Exteriors de la qual va fer un viatge llampec a Algèria després d’aquestes declaracions, han celebrat l’oferta de l’empresa Sonatrach. Però és difícil que l’Estat algerià per si sol sigui capaç de compensar la dependència europea del gas rus, que subministra el 40% d’aquest recurs als països europeus.

«Sonatrach és un proveïdor fiable de gas per al mercat europeu i està disposat a donar suport als seus socis a llarg termini en cas de situacions difícils», ha dit Tufik Hakkar al diari algerià Liberté. El director executiu ha afirmat que l’empresa està preparada per bombar gas addicional a la UE a partir del seu excedent a través del gasoducte Transmed, que connecta Algèria amb Itàlia. Aquest canal té capacitat per a uns 32 milions de metres cúbics a l’any, quatre vegades la del gasoducte Medgaz, que uneix el país africà amb Espanya.

La nostra partnership energetica con l’Algeria diventerà sempre più forte sia nel breve che nel medio e lungo termine.... Posted by Luigi Di Maio on Monday, February 28, 2022

El 2021, Rússia, l’exportador de gas natural més gran del món, va subministrar a Europa 130.000 milions de metres cúbics. Després de la invasió militar russa a Ucraïna, els preus del gas no han parat de pujar mentre que els Estats Units i els seus aliats europeus busquen alternatives energètiques als països àrabs com Algèria o Qatar per pal·liar la dependència de Rússia. Per això, les sancions econòmiques i financeres a la potència ocupant han perdonat, per ara, el sector del petroli i el gas.

Principal proveïdor d’Espanya

Al seu torn, Algèria és el tercer proveïdor de gas natural a Europa, per darrere de Rússia i Noruega, i per davant de Qatar, segons l’Eurostat. La gran majoria del gas que arriba a Espanya prové d’aquest veí Estat mediterrani. Sonatrach va anunciar a principis d’any que invertiria 40.000 milions de dòlars entre 2022 i 2026 en exploració, producció i refinament de gas. L’actual crisi internacional pot ser l’oportunitat que necessita Algèria per brillar al sector energètic global.

Després de l’anunci de Sonatrach aquest diumenge, Luigi Di Maio, ministre de Relacions Exteriors d’Itàlia, es va reunir aquest dilluns amb el seu homòleg algerià, Ramtane Lamamra, i el ministre d’Energia i Mines, Mohamed Arkab, a Alger. «La nostra associació energètica amb Algèria s’enfortirà tant a curt com mitjà i llarg termini», va publicar Di Maio a Facebook. Itàlia importa al voltant del 95% del gas que utilitza i un 45% prové de Rússia, segons el seu primer ministre, Mario Draghi. Per això, va insistir en la urgència de diversificar amb noves fonts d’energia per reduir la seva dependència del gas rus.