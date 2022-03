Dos dies després que les tropes russes envaïssin Ucraïna, un iot palatí de 70 metres d’eslora va partir des del Port Vell de Barcelona en direcció a les costes de Montenegro, una república exiugoslava de nou encuny que no pertany a la Unió Europea ni té tractat d’extradició amb els Estats Units. El ‘Galáctica Súper Nova’ va salpar amb bandera de les Illes Caiman, però la seva veritable llengua franca és el rus, l’idioma de Vagit Alekperov, el seu propietari i quart home més ric de Rússia, conseller delegat de la petrolera Lukoil i un dels oligarques més pròxims a Vladímir Putin. No en va, aquell dijous negre per a la història europea, Alekperov va participar en la reunió que el president rus va mantenir amb l’elit empresarial del seu país per informar-los de l’inici imminent de l’ofensiva militar.

No està clar per què el Galáctica va abandonar Barcelona, però el seu canvi de destinació forma part de la incipient tendència entre les luxoses joguines aquàtiques dels oligarques russos per buscar refugi en ports de les Maldives i Montenegro davant la bateria de sancions que la Unió Europea ha imposat a personalitats de l’entorn de Putin. Tant als seus lloctinents polítics, com als barons d’algunes indústries privatitzades després de l’ensorrament de la Unió Soviètica. En total, gairebé mig centenar d’individus de l’elit clientelar del Kremlin. La mateixa que estiueja a la Costa Blava i Marbella, educa els seus fills a les millors universitats privades d’Occident i fa negocis des dels seus palauets de vidre a Londres.

Aquesta elit té més de la meitat de la seva fortuna aparcada en paradisos fiscals i territoris de baixa tributació, segons un recent estudi de diversos economistes. Però les seves pors només estan parcialment justificades, com demostra que tres iots més de magnats russos continuïn amarrats a Barcelona. Tots als molls de l’MB92, la drassana on es posen a punt alguns dels superiots més grans del món. I és que les sancions europees només fan una crida a congelar actius, una comesa que a Espanya recau sobre el ministeri d’Economia. «No es requisaran béns, sinó que es congelaran perquè no es pugui fer res amb ells», asseguren fonts del ministeri.

Prohibit lucrar-se amb els actius congelats

Dit d’una altra forma, tècnicament els seus amos podran continuar disfrutant de les seves mansions, joies i iots en territori europeu, però no podran fer cap transacció econòmica. Ni vendre-les ni utilitzar-les com a aval ni cobrar dividends d’accions i fons. I una vegada es publiqui el reglament europeu que acompanya les sancions, els anomenats «subjectes obligats» a Espanya (bancs, notaris, registradors o joiers) hauran d’informar la Direcció General del Tresor dels actius identificats i qualsevol transacció que miri de violar les sancions.

En aquest sentit, el Govern ja ha mogut fitxa al demanar als ports de les Balears que informin sobre els iots russos amarrats a les seves instal·lacions, segons va avançar el ‘Diario de Mallorca’. Una cosa que no ha succeït de moment al Port de Barcelona. «No hem rebut cap notificació, però si es materialitza es prendran les mesures oportunes», assegura un dels seus portaveus.

Tres superiots russos a Barcelona

Tres són els iots de la discòrdia amarrats a Barcelona. Cap de tan gran com el ‘My Solaris’ de Roman Abramovich, l’amo del Chelsea i del gegant metal·lúrgic Evraz. Aquest dimarts estava cobert sota una lona, que oculta els seus 140 metres d’eslora, els seus 36 camarots per a convidats o el radar antimíssils que s’enfila pel seu pont de comandament. Molt a prop té l’‘Aurora’, propietat d’Andrei Moltxanov, un magnat de la construcció i del negoci immobiliari que ha ocupat diversos càrrecs públics sota el paraigua de Putin. El tercer és el ‘Valerie’ de Serguei Txemezov, un vell amic de l’autòcrata rus des que tots dos treballessin per a la KGB a l’Alemanya Oriental, ara al capdavant del conglomerat públic Rostec, una de les peces clau del complex militar-industrial rus.

Cap dels tres magnats ha sigut inclòs en les sancions europees, de manera que res els hauria d’impedir salpar cap al Mediterrani o el Carib quan es completi la seva posada a punt, com solen fer en temps normals. Una altra cosa és la sort que podrien córrer en altres jurisdiccions. L’alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha demanat que s’expropiïn les propietats immobiliàries dels oligarques a la capital britànica, el valor de les quals superaria els 1.000 milions de lliures esterlines, segons Transparency Internacional. De moment, no és més que una proposta.