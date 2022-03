Un comboi de 64 quilòmetres de llarg ha sigut albirat al llarg de les carreteres al nord-oest de Kíev, segons diverses imatges de satèl·lits publicades per l’empresa nord-americana Maxar Technologies. De fet, imatges de satèl·lits addicionals de Maxar han mostrat que <strong>Rússia</strong> ha continuat augmentant la quantitat de vehicles militars, poder aeri i armament a Bielorússia. Des de la ciutat de Brest, a l’est del país, fins a Hòmel, a l’oest, segons ha informat la cadena nord-americana CNN.

Aquesta gran columna militar, formada per vehicles blindats, tancs, artilleria remolcada i altres vehicles, hauria sortit de la Base Aèria Antónov, al nord de Priborsk (a 25 quilòmetres del centre de Kíev), fins als voltants de Pribirsk, al nord», va indicar Maxar.

Des de l’inici de la invasió russa a Ucraïna, aquest aeroport és escenari de violents combats. L’exèrcit de Vladímir Putin mira de conquerir aquesta infraestructura estratègica per prendre la capital.

Al comboi, «alguns vehicles són molt distants els uns dels altres, i en altres seccions els equips militars estan posicionats a dos o a tres», afegeix Maxar.

Les imatges mostren desenes i desenes de vehicles alineats un rere l’altre sobre les vies als camps d’Ucraïna, de vegades amb columnes de fum pròximes, o restes d’edificis incendiats, segons l’empresa.

Moviments a Bielorússia

Les imatges mostren, a més, un nou desplegament de tropes, amb helicòpters d’atac i vehicles a terra, a Bielorússia, a menys de 30 quilòmetres de la frontera amb Ucraïna.

Des de l’inici de l’ofensiva russa dijous, les forces ucraïneses mantenen el control de l’accés al centre de Kíev, frenant l’avenç de tropes russes, que es reagrupen al voltant de la capital, el cinquè dia de la invasió.

Segons dues fonts consultades dilluns per l’AFP, una diplomàtica i una altra de seguretat, Moscou es prepara per llançar de manera imminent una nova ofensiva militar.

Assalt de Kherson

D’altra banda, el Servei Estatal de Comunicacions Especials i Protecció de la Informació d’Ucraïna ha informat que «ha començat l’assalt de Kherson», i ha detallat que les tropes russes estarien avançant des de l’aeroport fins a la carretera de Mikolaiv, tal com ha informat l’agència de notícies ucraïnesa Ukrinform. Les sirenes han tornat a sonar aquest dilluns a la nit a Kíev, mentre que en altres punts del país continuen els atacs aeris, com a Volín, Ternópil i Rivne, al nord-oest d’Ucraïna, a prop de Lviv, segons ha recollit ‘The Kiev Independent’. A més, també s’ha avisat la població que acudeixin als refugis a Vínnitsia i a Bila Tserkva, a prop de Kíev, tal com ha informat aquest mateix mitjà.