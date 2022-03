L'impacte de dos míssils a la torre de televisió de Kiev han marcat avui l'inici d'un nou atac de Rússia a la capital d'Ucraïna. Els projectils han danyat l'estació que subministra electricitat a la torre, així com la maquinària. Segons ha informat el ministeri de l'Interior ucraïnès, per aquest motiu la televisió no funcionarà "durant un temps".

L'ofensiva ha arribat després que el ministeri de Defensa de Rússia ja hagués alertat d'una nova onada d'atacs d'"alta precisió contra instal·lacions tecnològiques del Servei de Seguretat d'Ucraïna i altres centres d'Intel·ligència" de la capital i hagués demanat als ciutadans que abandonin casa seva. Davant l'avís, desenes de persones s'han mobilitzat a correcuita per marxar de la capital amb tren.

Unbearable scenes at Kyiv central station. Old people, kids, disabled people, pets, this train is already packed full. People fear it could be the last chance to flee. pic.twitter.com/pOc5tx1kCH — Shaun Walker (@shaunwalker7) 1 de marzo de 2022

Així, han assenyalat que els bombardejos es faran per "prevenir atacs de propaganda contra Rússia" i han acusat la Intel·ligència ucraïnesa d'operar contra Rússia amb l'ús de maquinari i programari i instal·lacions de comunicació", segons ha informat l'agència Interfax. "Amb l'inici d'una operació militar especial, els atacs contra diverses institucions estatals de la Federació Russa s'han multiplicat. Contínuament es fan cridades a ciutadans russos i a altres instal·lacions d'infraestructura social amb amenaces", ha reblat.

136 civils morts, 13 dels quals són nens

L'ONU xifra en 136 els civils morts a Ucraïna a conseqüència de la invasió de Rússia des del 24 de febrer. Segons dades de l'oficina de Drets Humans de l'organisme, 13 dels morts són nens. Pel que fa als ferits, la xifra se situa en 400, dels quals 26 són nens.

La majoria de les víctimes han estat causades per l'ús d'armes explosives amb gran àrea d'impacte, com bombardejos d'artilleria pesant i sistemes de llançament de coets múltiples, a més d'atacs aeris.

Ara, les tropes del president rus Vladímir Putin també estrenyen el setge sobre la ciutat de Kherson, al sud d'Ucraïna. En aquesta zona, el conflicte ha començat la nit de dilluns a dimarts, segons ha informat el Servei Estatal per a Comunicacions i Protecció de la Informació en el seu compte oficial de Telegram. «L’assalt a Kherson ha començat. Segons testimonis, l’enemic avança des de l’aeroport per la carretera de Mikolaiv i l’anella a prop de la planta de refrigeració», va assenyalar.

Prèviament, l’Administració Regional de Kherson, una ciutat de gairebé 300.000 habitants i situada al sud d’Ucraïna, a les ribes del mar Negre i al costat del riu Dniéper, va informar d’una concentració de soldats russos a prop del districte de Shumen. A més, van bloquejar dos carrers i van instal·lar un punt de control, segons la mateixa font. Abans de l’inici de l’assalt, entorn de la mitjanit, l’alcalde de Kherson, Ígor Kolikhaiev, va dir a Facebook que l’Exèrcit rus havia aixecat un punt de control a l’entrada de la ciutat.

També al sud, a Mariúpol, a la vora del mar Negre, el Servei Estatal per a Comunicacions i Protecció de la Informació va afirmar que la ciutat està sota control de l’Exèrcit ucraïnès, però com a resultat de l’atac aeri rus va quedar pràcticament sense subministrament elèctric.

A tot això, Espanya ha anunciat aquest dimarts que enviarà armes directament a Ucraïna mitjançant el fons europeu de suport a la pau.El govern espanyol no farà cap enviament de forma directa, com sí que estan fent altres països. La ministra portaveu, Isabel Rodríguez, ha destacat que l'aportació al fons és "molt significativa". De fet, Espanya és el quart país de la Unió Europea que més aportarà a aquest fons. L'Estat també enviarà 150 militars a Letònia per reforçar la frontera de l'OTAN amb Rússia arran de l'atac militar perpetrat a Ucraïna, segons ha informat el Ministeri de Defensa aquest dimarts en un comunicat.

Zelenski carrega contra Putin després del bombardeig a Khàrkiv

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha acusat Rússia de "crims de guerra" després del bombardeig "brutal" a la segona ciutat del país, Khàrkiv. Aquest dimarts, el líder de la regió, Oleg Synegubov ha denunciat que diversos míssils russos han bombardejat la segona ciutat més important d'Ucraïna. Algunes imatges difoses a Twitter mostren com una d'aquestes bombes cau sobre l'edifici principal de l'administració municipal.

8:01 EET Air strike at Kharkiv city center where Oblast Administration is located. Very likely civillians were killed. pic.twitter.com/LfMyFtBtgj — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) 1 de marzo de 2022

Per aquest motiu, en un nou vídeo, Zelenski ha exigit de nou més accions a la comunitat internacional per aïllar el règim de Vladímir Putin i ha reclamat aturar les compres de productes energètics com el gas o el petroli.

"Rússia no hauria de rebre bilions en exportacions energètiques. Avui, comprar productes russos és pagar per assassinar gent", ha afirmat el president ucraïnès, que també ha indicat que ports, aeroports i altres instal·lacions d'arreu "s'haurien de tancar" a l'estat rus. Segons Zelenski, un país que bombardeja objectius civils tampoc pot ser membre del Consell de Seguretat de l'ONU.

Després de signar una petició dilluns per ingressar a la Unió Europea, el president ucraïnès ha reclamat aquest dimarts que Ucraïna sigui "membre de ple dret" de l'organisme internacional. En una intervenció per videoconferència al ple extraordinari de l'Eurocambra per abordar la guerra a Ucraïna, Zelenski ha advertit que sense la Unió Europea "Ucraïna es quedarà sola". "Som exactament el mateix que vosaltres. Mostreu que esteu amb nosaltres i no ens deixeu de banda", ha dit el president ucraïnès, que ha subratllat que el seu país està "lluitant per la llibertat" que hi ha a la Unió Europea.

L'Eurocambra ha reclamat a les institucions de la Unió Europea "treballar" per donar a Ucraïna l'estatus de candidat a l'adhesió. En una resolució aprovada per 637 vots a favor, 13 en contra i 26 abstencions i com a mostra de suport davant la invasió russa, els eurodiputats donen suport a iniciar el camí cap a l'adhesió, en base als tractats i "el mèrit del país", apunta el text votat en un ple extraordinari sobre la situació a Ucraïna.

Més de 70 morts a Sumi

D’altra banda, a Okhtirka, a la regió de Sumi (nord-est), més de 70 militars i civils ucraïnesos van morir en els bombardejos de l’enemic amb llançadores múltiples Grad, segons ha escrit el cap de l’Administració Militar Regional de Sumi, Dmitro Zhivitski, a Facebook. «Hi va haver un bombardeig molt fort de la unitat militar a Okhtirka, la unitat militar, desafortunadament, va ser completament destruïda. Més de 70 militars van morir i civils també», va dir, i va informar que també es van produir baixes a les files russes. Segons ell, des de la nit d’aquest 1 de març, la situació al nord de la regió és més o menys estable, però Konotop, a la regió de Sumi també, continua assetjat per l’Exèrcit rus.

«Sumi està sota setge, però estem repel·lint els punts de control enemics, alguns grups s’estan obrint pas. Més d’una dotzena d’unitats d’equip enemic han sigut destruïdes avui», va afirmar Zhivitski, que va afegir que els veïns utilitzen còctels Molotov i destrueixen vehicles enemics. També va dir que la ciutat de Lebedin, a la mateixa regió, està assetjada.

Al seu torn, a la regió de Kíev, un projectil disparat per Rússia va arribar a un hospital privat de maternitat, segons el conseller delegat del centre, Adonis, Vitali Guirin, citat per l’agència Ukrinform. Totes les persones han pogut ser evacuades.

A més, un llarg comboi militar rus als afores de Kíev que havia sigut detectat recentment per imatges satel·litàries és més gran del que s’havia pensat inicialment, segons indica l’agència UNIAN. Segons les imatges satel·litàries de Maxar Technologies, que informa regularment sobre la situació militar a Rússia, la columna arriba als 64 quilòmetres i consisteix en carros blindats, artilleria i altres vehicles. Imatges de dilluns han mostrat la columna des de la base aèria Antonov, a uns 30 quilòmetres del centre de la capital.