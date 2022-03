S'enfronta a una doble lluita, com a soldat i com a pare. Alex Hook (alexhook2303) és un ucraïnès que s’ha viralitzat en els últims dies per gravar-se ballant en el front i publicar-ho a TikTok, enmig de la guerra que manté Ucraïna amb Rússia. Michael Jackson i Nirvana són alguns dels artistes que han posat banda sonora al dia a dia del ja viral soldat ucraïnès en l'última setmana.