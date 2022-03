El ministre de Defensa d’Ucraïna, Oleksí Réznikov, va dir aquest dimecres que el país estava preparat per rebre míssils Stinger i Javelin de l’estranger, així com un altre enviament de drons turcs.

Diversos països occidentals s’han compromès a subministrar armes a Ucraïna perquè es defensi de la invasió russa.

Hi ha una devastadora guerra a Ucraïna, i Turquia ocupa una posició de neutralitat incòmoda per les dependències energètiques, comercials i estratègiques de Rússia i els estrets llaços amb Ucraïna, incloent-hi vendes d’equips militars.

Un altre maldecap per a Turquia en l’actual guerra és l’estret del Bòsfor, que connecta el mar Mediterrani i el mar Negre, on els dos països enfrontats tenen les seves flotes marítimes.

La Convenció de Montreux, firmada el 1936, obliga Turquia a impedir el pas per l’estret de vaixells militars de països implicats en una guerra.

Això sí, ha de deixar passar naus que estan de tornada a les seves bases al mar Negre i no participen en el conflicte, una cosa difícil de controlar en el cas dels barcos russos.

Per això, l’aplicació de la Convenció per part de Turquia és «en gran part simbòlica», considera el professor turc Mensur Akgün, recordant que «Rússia ja té prou vaixells per a una invasió [d’Ucraïna] des del mar Negre».

Dependència de Rússia

El president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha deixat clar que no pot trencar ni amb Ucraïna ni amb Rússia, al mantenir amb tots dos unes relacions polítiques, militars i econòmiques fortes, per la qual cosa la neutralitat és l’única opció per al seu país.

Això sí, Turquia depèn molt més de Rússia que d’Ucraïna: el 33% del gas natural que importa prové de Rússia, i aquest país és un mercat fonamental per a les seves exportacions agrícoles.

A això s’afegeix a la difícil posició de les tropes turques al nord de Síria, on Ankara controla importants franges de territori gràcies a un acord amb Moscou que evita enfrontaments amb les forces del règim sirià.

Turquia depèn de Rússia no només pel gas natural, sinó també per l’energia nuclear (una empresa russa construeix el primer reactor atòmic turc), el turisme i fins a la defensa aèria.

L’exèrcit turc va comprar el 2019 el sistema antimíssils rus S-400, a la qual cosa els Estats Units van reaccionar amb sancions contra Turquia, un dels seus més importants aliats a l’OTAN.

Perdre en tot cas

«Turquia ja és un perdedor de la guerra en termes econòmics, perquè necessita el comerç tant amb Rússia com amb Ucraïna», explica a Efe el politòleg Güven Gürkan Öztan.

«En un moment en què les relacions entre Rússia i Occident estan a punt d’esfondrar-se, no queda gaire espai de maniobra per a un Govern turc que fins ara ha intentat negociar amb els dos bàndols (del conflicte ucraïnès)», analitza Öztan.

Si la guerra es prolonga i s’expandeix, Turquia enfrontarà pèrdues econòmiques molt serioses, en la magnitud de desenes de milers de milions de dòlars, estimen els analistes turcs.

Només la pèrdua del turisme rus podria resultar devastadora per al sector turístic i hoteler a la costa mediterrània, ja molt malmès per la pandèmia del coronavirus des del 2020.

Rússia és el primer emissor de turistes per a Turquia, amb 3,7 milions de visitants el 2021, davant d’Alemanya, amb 2,6 milions, i Ucraïna, amb 1,6 milions de persones.

Destruïda ara per la guerra, Ucraïna tardarà segur anys a tornar a ser una important font d’ingressos per a Turquia.

Recolzament a Kíev

D’altra banda, Erdogan ha deixat clar des del primer dia que no recolza la invasió russa, no reconeix la sobirania russa sobre Crimea i rebutja el reconeixement rus de les repúbliques separatistes de Lugansk i Donetsk a l’est d’Ucraïna.

Alhora, Kíev és un dels millors clients d’Ankara per a la compra de drons armats del tipus Bayraktar TB2.