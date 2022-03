Les autoritats ucraïneses han afirmat aquest dimarts que les forces aèries d’Ucraïna han neutralitzat 800 vehicles d’un comboi de l’Exèrcit rus a prop de la ciutat de Baixtanka, a la província d’Odessa. La informació ha sigut confirmada pel president del consell regional de Dnipropetrovsk, Nikolai Lukaixuk, que ha dit que aquest dimarts a la tarda ha rebut informació sobre una columna de tropes russes que es dirigia des de Baixtanka, limítrof amb la província de Mikolaiv, fins a la ciutat de Kriví Rih, a pocs quilòmetres de Dnipro. «Els nostres defensors van treballar ràpidament i van deixar l’enemic sense possibilitat de ni tan sols entrar al territori de la regió. La columna va ser atacada des de l’aire. Els ocupants es van endurir. I ho tornarà a aconseguir amb una força encara més gran si intenten travessar de nou la frontera de la regió», ha remarcat Lukaixuk.

Així, ha posat èmfasi que «aquesta és casa seva, i la defensaran cada segon», i ha assegurat que tota la regió està sota control davant els bombardejos que s’han viscut en les últimes hores a Kherson i a Dnipro. Ha afegit, a més, que el Consell Regional ha mantingut una reunió amb líders comunitaris, agents de seguretat, militars i diputats. «Hi ha una entesa de qui ha d’actuar i què cal fer en qualsevol escenari, hi ha unitat i hi ha voluntat de contraatac. Estem junts, som a prop de la gent, treballem», ha conclòs, tal com recull l’emissora ucraïnesa Hromadske.

El Servei Estatal de Comunicacions Especials i Protecció de la Informació d’Ucraïna va informar aquest dilluns que havia començat l’assalt a Kherson i va detallar que les tropes russes estarien avançant des de l’aeroport fins a la carretera de Mikolaiv, tal com va informar l’agència de notícies ucraïnesa Ukrinform.

Ucraïna tem que Bielorússia s’uneixi a la invasió

El Ministeri de Defensa d’Ucraïna ha advertit avui que l’Exèrcit bielorús podria afegir-se pròximament a la invasió llançada per Rússia el 24 de febrer. «Bielorússia, com a satèl·lit de Rússia, acull al seu territori les tropes i l’armament de l’enemic. És probable que d’ara endavant pugui donar suport als invasors russos en la guerra i ajudar en la consecució dels objectius dels ocupants», va assenyalar Defensa en un comunicat.

Va afegir que a partir del 24 de febrer, quan Rússia va atacar Ucraïna, des del territori de Bielorússia es porten a terme atacs sistemàtics amb míssils contra instal·lacions militars i civils. «En el dia d’avui s’observa que les tropes bielorusses han sigut posades en estat d’alerta i es troben concentrades en regions molt pròximes a la frontera d’Ucraïna», remarca el comunicat castrense.

Segons dades de la intel·ligència militar ucraïnesa, en les últimes 24 hores es van detectar «activitats significatives» de l’aviació i desplaçament de columnes de vehicles amb pertrets i aliments junt ciutats bielorusses de Baranovitxi, Liajovitxi i Pinsk, aquesta última a uns 20 quilòmetres de la frontera ucraïnesa.