Quatre avions de combat russos han violat aquest dimecres l’espai aeri suec en una acció que va ser captada i fotografiada per l’Exèrcit de l’Aire del país nòrdic, segons ha informat el seu Ministeri de Defensa en un comunicat.

L’incident es va produir dimecres a les 19.40 hora local (18.40 GMT), quan els militars suecs van albirar les quatre aeronaus russes sobrevolant la zona de l’illa de Gotland, a l’espai aeri d’aquest país. Es tractava de dos avions ‘SU 27’ i dos ‘SU 24’, tots de bandera russa, i van ser localitzats de manera immediata pels militars suecs.

Integritat territorial

«Això demostra que la nostra preparació [per actuar en aquest tipus d’incidents] és bona. Érem al lloc per garantir la integritat territorial i les fronteres de Suècia. Tenim el control total de la situació», va dir en el comunicat el cap de la Força Aèria sueca, Carl-Johan Edström.

Segons el responsable militar, la violació de l’espai aeri va durar poc. Però ha remarcat: «En vista de la situació actual, ens prenem molt seriosament l’incident», fent referència a la invasió militar d’Ucraïna llançada el 24 de febrer per Rússia.

Acció poc professional

«És una acció poc professional i irresponsable per part de Rússia», va dir el cap de la força aèria. Arran de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, els països limítrofs, la majoria pertanyents a l’OTAN, estan en estat d’alerta per evitar incidents.