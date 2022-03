Els Estats Units van advertir aquest dimecres que Rússia té previst endurir la seva campanya militar a Ucraïna i van dir que l’Exèrcit de Moscou està movent bombes clúster i termobàriques al país, armaments molt criticats pel seu poder de destrucció.

«Hem vist vídeos de forces russes portant a Ucraïna armes excepcionalment letals, que no tenen cabuda als camps de batalla. Això inclou municions clúster i bombes de buit», va assenyalar l’ambaixadora nord-americana davant l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, en un discurs.

Segons Thomas-Greenfield, les indicacions apunten que el Kremlin s’està «preparant per augmentar la brutalitat de la seva campanya contra Ucraïna».

En els últims dies, des de diverses fonts s’ha acusat Rússia d’utilitzar bombes clúster contra zones civils, una cosa prohibida per convencions internacionals.

A més, a les xarxes socials i alguns mitjans de comunicació s’han vist sobre el terreny sistemes amb munició termobàrica, també coneguda com a bomba de combustible o bomba de buit, tot i que no hi ha indicacions que Rússia les hagi utilitzat.

Segons organitzacions de drets humans, es tracta d’armes indiscriminades i extremadament perilloses per a la població civil, ja que utilitzen un combustible que al cremar succiona l’aire i és capaç de destruir els pulmons de persones que estiguin a la zona.

L’any 2000, l’organització Human Rights Watch (HRW) va denunciar que Rússia havia utilitzat aquest tipus d’armes en la seva ofensiva a Txetxènia.

El 2017, els Estats Units també van utilitzar municions termobàriques per acabar amb la resistència de combatents d’Estat Islàmic refugiats en coves a l’Afganistan.

En una roda de premsa a Washington, el secretari d’Estat nord-americà, Antony Blinken, va dir aquest dimecres que els Estats Units estan «documentant» com estan afectant als civils els atacs russos a Ucraïna, per assegurar-se que Moscou «ret comptes per això».

El cap de la diplomàcia nord-americana va acusar a Moscou de llançar atacs «indiscriminats» i possiblement «deliberats» contra la població civil a Ucraïna.

Per la seva banda, el president Joe Biden va assegurar als periodistes que és «aviat per dir» si Rússia està cometent crims de guerra, tot i que va opinar que «és clar» que està atacant deliberadament zones d’Ucraïna on hi ha molta població civil.