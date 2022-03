Les delegacions de Rússia i Ucraïna, reunides a Bielorússia, han arribat aquest dijous a diversos acords en la segona ronda de negociacions per abordar el conflicte armat. En concret, els representants han acordat la creació d'un alto el foc en certes zones del país europeu per poder crear corredors humanitaris, segons ha informat aquesta tarda la delegació ucraïnesa.

Tot i això, Mykhailo Podolyak, assessor del president ucraïnès Volodímir Zelesnki, ha lamentat que "els resultats que Ucraïna necessita no s'han aconseguit encara". La delegació ucraïnesa demanava, a més de la creació de corredors humanitaris, l'alto al foc immediat i l'armistici.

Починаємо розмовляти з російськими представниками. Ключове на порядку денному.

1. Негайне припинення вогню.

2. Перемир'я.

3. Гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст. pic.twitter.com/0d5xrlur33 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) 3 de marzo de 2022

Mentrestant, les forces militars russes i els rebels separatistes han augmentat en les darreres hores la pressió sobre la ciutat de Mariúpol durant la vuitena jornada d'ençà que va esclatar la guerra a Ucraïna. Mariúpol és una localitat portuària del sud-est del país que, en cas de caure en mans de Rússia, li permetria avançar en la creació d'una franja que connectaria el Donbass amb la península de Crimea.

El portaveu del Ministeri de Defensa rus, Ígor Konaixénkov, ha afirmat aquest dijous que les forces amb el suport de Moscou han d'"estrényer el cercle sobre Mariúpol", segons l'agència Interfax. Els rebels prorussos, de fet, ja havien demanat a la població que abandoni la zona i van donar de termini fins dimecres abans d'incrementar els atacs.

Mariúpol, a la vora del mar d'Azov, acull un dels ports comercials més grans d'Ucraïna. En aquesta ciutat hi viuen gairebé mig milió de persones que ja han començat a patir els estralls dels bombardeigs en els subministraments bàsics.

L'alcalde de la ciutat, Vadym Boichenko, ha assegurat en un comunicat que Mariúpol fa set dies que està sent bombardejada per les tropes russes. "Estem sent exterminats com a nació. Aquest és un genocidi de la nació ucraïnesa", ha expressat Boichenko. El governador de la ciutat ucraïnesa també ha afirmat que no tenen accés al subministrament elèctric, ni a l'aigua i calefacció, i ha denunciat que l'exèrcit de Putin no està permetent evacuar als ferits, les dones i els nens.

El president de França, Emmanuel Macron, ha avisat que "el pitjor encara no ha arribat" a Ucraïna després de parlar amb Putin. El president de Rússia ha comentat al seu homòleg francès que la seva ofensiva sobre Ucraïna va "segons el que es preveu" i s'empitjorarà tret que aquest país accepti les seves condicions, entre elles la seva desmilitarització, segons han informat fonts de l'Elisi. La conversa telefònica ha tingut lloc a petició de Putin i en ella el líder rus ha advertit que si els ucraïnesos no accepten els seus termes per la via polític-diplomàtica, Rússia els aconseguirà per la militar.

Atacs a centres educatius

Per un altre costat, segons ha informat la cadena CNN, almenys tres escoles de Khàrkiv van patir atacs aeris russos el dimarts, segons els vídeos i les fotos publicades a les xarxes socials, verificats pel mitjà nord-americà.

Una de les escoles es troba al barri del nord de Saltivka i les altres dues són a poc més d'un quilòmetre de distància, al districte industrial del sud-est de la ciutat, segons ha informat el mateix mitjà.

El diari 'Kíev Independent' ha indicat que a la ciutat de Khàrkiv els atacs militars han afectat almenys tres escoles i la Catedral de l'Assumpció. A més, diverses obres d'art emmarcades i vidrieres s'han trencat per les explosions d'un atac contra un edifici proper a l'Ajuntament.

El governador de la regió de Khàrkiv, Oleh Sinegubov, va assegurar el diumenge que les forces ucraïneses controlaven "totalment" la ciutat després que transcendissin informacions sobre intensos combats a la zona.

Kherson manté converses amb les tropes de Putin

Seguint en la línia dels atacs a ciutats grans que vol perpetrar Putin, hi ha el de Kherson. L'alcalde, Igor Kolijaiev, ha confirmat que ha mantingut converses amb les tropes russes a l'Ajuntament, encara que ha negat que siguin negociacions. A més, no ha reconegut que la ciutat estigui sota control rus. "No els he fet promeses. No puc prometre que només estic interessat en la viabilitat normal de la nostra ciutat. Només he demanat que no disparin a la gent. No tenim forces armades ucraïneses a la ciutat, només civils i persones que hi volen viure", ha dit en el seu perfil oficial de Facebook. La ciutat es troba al sud del país.

L'alcalde ha detallat les condicions de les autoritats russes per "eliminar les conseqüències de la invasió": els ciutadans només podran traslladar-se durant el dia amb cotxe per fer compres essencials, com menjar o medicaments, i s'estendrà un toc de queda "estricte" entre les vuit de la tarda (hora local) i les sis del matí.

Per la seva banda, Rússia va assegurar aquest dimecres que les seves forces havien aconseguit el "control total" sobre la capital de la província ucraïnesa de Kherson, en el marc de la invasió iniciada el 24 de febrer per ordre del president rus, Vladímir Putin. Així ho va assenyalar el portaveu del Ministeri de Defensa rus, Ígor Konaixénkov, segons va recollir l'agència russa de notícies TASS.

Rússia torna a amenaçar amb una guerra mundial

El ministre d'Afers Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov, ha comparat els Estats Units amb Napoleó i Hitler aquest dijous per, ha dit, la seva voluntat de "subjugar" Europa. "Napoleó i Hitler tenien l'objectiu de subjugar Europea. Ara els americans també el tenen", ha dit el titular d'Exteriors rus en una roda de premsa aquest dijous. Lavrov ha assegurat que la població "no ha de mirar només la pel·lícula de Hollywood", en referència a la informació dels mitjans occidentals sobre la guerra d'Ucraïna. A més, ha insistit que una tercera guerra mundial seria "nuclear" i ha acusat Occident de no estar fent res per evitar-la.

Pel ministre rus, Occident està volent "reforçar" la seguretat a l'est d'Europa en detriment de la de Rússia i ha dit que el país no ho pot acceptar. A més, ha acusat el govern ucraïnès d'estar utilitzant "civils com a escuts humans". Pel que fa a la Unió Europea, Lavrov l'ha acusat d'estar actuant sota les ordres de Washington. Pel ministre rus, les accions del bloc "estan mostrant quin és el seu lloc" en l'esfera internacional.

Pel que fa a l'advertència de guerra nuclear, Lavrov ha dit que aquests plans estan "només al cap dels polítics occidentals" i no al de "la gent de Rússia". Segons el ministre rus, Occident està "planejant" una "guerra real" contra Rússia.

Un milió de refugiats

L'Agència de l'ONU pels Refugiats, l'ACNUR, xifra en un milió les persones que han fugit d'Ucraïna des de l'inici de la invasió russa, fa una setmana. En un comunicat, l'Alt Comissionat pels Refugiats, Filippo Grandi, admet que gairebé mai havia vist "un èxode tan ràpid com aquest".

L'ACNUR avisa que si no hi ha un final immediat del conflicte, milions més de persones sortiran d'Ucraïna en els pròxims dies. A més, hi ha milers de desplaçats interns.

Els ministres de l'Interior dels 27 han tancat un acord polític aquest dijous per donar protecció temporal als refugiats ucraïnesos. Així ho ha anunciat el titular francès, Gérald Darmanin, en representació de la presidència de torn del Consell. Amb aquesta decisió, la Unió Europea activarà per primer cop la directiva de Protecció Temporal, que existeix des del 2001 però mai s'ha arribat a utilitzar. Es tracta d'un mecanisme que busca agilitzar la burocràcia i donar protecció automàtica, en aquest cas, als refugiats ucraïnesos. Així, tindran llibertat de moviment a la Unió Europea i els estats els hauran de donar permís de residència i treball, entre altres drets garantits al bloc comunitari.

Els atletes russos i bielorussos fora dels Jocs Paralímpics de Pequín

L'inici de la guerra, a banda de sancions econòmiques, comporta l'aïllament de Rússia per part del món. Després de veure com queden exclosos d'Eurovisió o de qualsevol competició organitzada per la FIFA i la UEFA, ha sigut el torn dels Jocs Paralímpics de Pequín que donen aquest divendres el tret de sortida.

La junta general extraordinària del Comitè Paralímpic Internacional (IPC) excloure de la competició els atletes procedents de Rússia i Bielorússia, concretament. En un comunicat, l'organisme assenyala que s'ha pres aquesta decisió tot i la ferma convicció que política i esports no s'han de mesclar, però posant de manifest que s'ha tingut en compte i valorat els posicionaments dels membres del mateix comitè, d'acord amb els principis, valors i regles del Moviment Paralímpic.

"La ràpida escalada de la situació ens ha posat en una única i impossible posició amb la proximitat de l'inici dels Jocs", assenyala el president de l'IPC, Andrew Parsons.