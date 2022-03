L'Agència de l'ONU pels Refugiats, l'ACNUR, xifra en un milió les persones que han fugit d'Ucraïna des de l'inici de la invasió russa, fa una setmana. En un comunicat, l'Alt Comissionat pels Refugiats, Filippo Grandi, admet que gairebé mai havia vist "un èxode tan ràpid com aquest". L'ACNUR avisa que si no hi ha un final immediat del conflicte, milions més de persones sortiran d'Ucraïna en els pròxims dies. A més, hi ha milers de desplaçats interns.

Segons l'agència de l'ONU, la resposta dels governs i comunitats locals en la rebuda dels refugiats està sent "remarcable". L'ACNUR ja s'està desplegant en algunes zones per ampliar els programes de protecció i assistència dels refugiats, en suport amb les administracions locals. Grandi destaca en un comunicat la solidaritat internacional, però remarca que "res pot substituir la necessitat de silenciar les armes i d'aconseguir que el diàleg i la diplomàcia tinguin èxit". "La pau és l'únic camí per aturar aquesta tragèdia", destaca.

Els atacs aeris russos han tocat diverses infraestructures, entre elles tres escoles i la Catedral de la segona ciutat més gran d'Ucraïna, Khàrkiv, en la setena jornada des que el president rus, Vladimir Putin, va ordenar una operació militar al país.

Segons ha informat la cadena CNN, almenys tres escoles de Khàrkiv van patir atacs aeris russos el dimarts, segons els vídeos i les fotos publicades a les xarxes socials, verificats pel mitjà nord-americà.

Una de les escoles es troba al barri del nord de Saltivka i les altres dues són a poc més d'un quilòmetre de distància, al districte industrial del sud-est de la ciutat, segons ha informat el mateix mitjà.

El diari 'Kíev Independent' ha indicat que a la ciutat de Khàrkiv els atacs militars han afectat almenys tres escoles i la Catedral de l'Assumpció. A més, diverses obres d'art emmarcades i vidrieres s'han trencat per les explosions d'un atac contra un edifici proper a l'Ajuntament.

El governador de la regió de Khàrkiv, Oleh Sinegubov, va assegurar el diumenge que les forces ucraïneses controlaven "totalment" la ciutat després que transcendissin informacions sobre intensos combats a la zona.

Kherson manté converses amb les tropes de Putin

L'alcalde de la ciutat de Kherson, Igor Kolijaiev, ha confirmat que ha mantingut converses amb les tropes russes a l'Ajuntament, encara que ha negat que siguin negociacions. A més, no ha reconegut que la ciutat estigui sota control rus. "No els he fet promeses. No puc prometre que només estic interessat en la viabilitat normal de la nostra ciutat. Només he demanat que no disparin a la gent. No tenim forces armades ucraïneses a la ciutat, només civils i persones que hi volen viure", ha dit en el seu perfil oficial de Facebook. La ciutat es troba al sud del país.

L'alcalde ha detallat les condicions de les autoritats russes per "eliminar les conseqüències de la invasió": els ciutadans només podran traslladar-se durant el dia amb cotxe per fer compres essencials, com menjar o medicaments, i s'estendrà un toc de queda "estricte" entre les vuit de la tarda (hora local) i les sis del matí.

Per la seva banda, Rússia va assegurar aquest dimecres que les seves forces havien aconseguir el "control total" sobre la capital de la província ucraïnesa de Kherson, en el marc de la invasió iniciada el 24 de febrer per ordre del president rus, Vladímir Putin. Així ho va assenyalar el portaveu del Ministeri de Defensa rus, Ígor Konaixénkov, segons va recollir l'agència russa de notícies TASS.