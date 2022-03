El ministre d’Energia d’Ucraïna, Herman Galustxenko, va advertir aquest dijous que el món està a punt de la catàstrofe nuclear més gran en la història d’ús pacífic de l’energia atòmica després de l’atac rus que ha provocat un incendi en un edifici de la central de Zaporíjia, al sud-est del país aquesta matinada. I l’avís no és fútil si tenim en compte les paraules del ministre d’Afers Exteriors rus, Serguei Lavrov, que ha avisat aquest dimecres que una tercera guerra mundial seria nuclear i destructiva.

I és que Putin ha posat a les «forces nuclears de l’Exèrcit rus en alerta especial de combat». Això no vol dir que el president rus vulgui prémer el botó nuclear. Per la majoria dels analistes, la declaració de Vladímir Putin s’ha de considerar més aviat un senyal polític: d’una banda, li diu a Ucraïna que no pararà la invasió i, de l’altra, treu múscul davant la comunitat internacional per evitar una interferència militar en el conflicte.

Rússia té l’arsenal més gran del món, amb gairebé 6.000 caps nuclears. D’aquests, uns 1.600 ja estan desplegades, segons un informe del Butlletí de Científic Nuclear, l’associació que també dirigeix l’anomenat «rellotge del judici final».

A Rússia tampoc li falten míssils per llançar les seves bombes nuclears als objectius designats. Hi ha uns 2.000 míssils tàctics i 1.597 míssils balístics estratègics de llarg abast.