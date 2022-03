El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, es va dirigir aquest dijous a Europa per demanar-li que «es desperti ja» davant el «terrorisme nuclear» de Rússia, després que forces russes ataquessin una central nuclear al sud-est del país i provoquessin un incendi amb els projectils.

I és que a Ucraïna hi ha 15 reactors nuclears en quatre plantes atòmiques, entre les quals la de Zaporíjia, la més gran d’Europa i ara sota control de l’exèrcit rus. A més compta amb la zona d’exclusió de Txernòbil, on hi ha quatre reactors tancats.

Les quatre plantes atòmiques ucraïneses són Khmelnitski, on hi ha dos reactors nuclears; Rivne, amb quatre; Ucraïna Sud, amb tres, i Zaporíjia, on n’hi ha sis.

Les Forces Armades d’Ucraïna han confirmat que l’incendi registrat després d’un bombardeig rus a la central nuclear de Zaporíjia, a la vora del riu Dniéper, ha sigut extingit i no hi ha ni víctimes ni ferits.

En aquest sentit, Zelenski ha mantingut una ronda de contactes i ha parlat amb el president dels Estats Units, Joe Biden, per rebre una actualització de la situació a la central nuclear, mentre que la Casa Blanca estaria vigilant l’incendi registrat, confirmat en un primer moment pel portaveu de la central, Andrí Tuz, que ha advertit d’un possible perill real d’amenaça nuclear.

L’inquilí de la Casa Blanca ha posat èmfasi en el fet que Rússia ha «de cessar les seves activitats militars a la zona i permetre als bombers i al personal d’emergència accedir-hi», segons ha informat la Casa Blanca en un comunicat.

Zelenski també ha parlat amb el primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, que també ha condemnat l’atac i ha sol·licitat «permetre l’accés sense restriccions dels serveis d’emergència a la planta», segons un comunicat del Govern del Regne Unit.

Les autoritats locals han afirmat en un primer moment que les tropes russes haurien impedit el pas dels bombers, tot i que posteriorment han confirmat que la central nuclear «està assegurada», segons han destacat les agències de notícies Unian i Ukrinform.

Per la seva banda, l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica (AIEA) ha informat en el seu compte de Twitter que no «s’han registrat canvis en els nivells de radiació a l’emplaçament de la central nuclear» i que està en contacte amb les autoritats ucraïneses per controlar la situació.