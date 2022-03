Rússia ha atacat aquesta matinada la central nuclear de Zaporíjia a Ucraïna, la més gran d'Europa, en el marc de la guerra que va fer esclatar el 24 de febrer. El ministre d'Exteriors d'Ucraïna, Dmytro Kuleba, ha explicat que l'exèrcit rus ha disparat "des de tots els costats" i ha alertat que el risc de catàstrofe nuclear és "deu vegades" més gran que Txernòbil. L'atac ha provocat un incendi, que ja ha pogut ser extingit pel Servei Estatal d'Emergències d'Ucraïna.

El director general de l'OIAE, Rafael Mariano Grossi, ha fet una crida a abandonar les accions que poden posar en perill les centrals nuclears. L'atac ha afectat un edifici destinat a la formació de personal, i no ha causat ni ferits i víctimes mortals, segons assenyala el mateix servei d'emergències.

En aquest sentit, des dels Estats Units, la secretària d'Energia, Jennifer Granholm, ha afirmat que les "operacions militars" russes prop de la planta nuclear són "temeràries" i ha demanat el seu cessament. Granholm s'ha posat en contacte amb el seu homòleg ucraïnès.

"Desperteu, Europa"

Com a resposta davant l'atac i el control de la central nuclear, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski ha llançat un missatge a la comunitat internacional advertint del perill que Rússia ataquí objectius nuclears, recordant que la planta de Zaporíjia té sis vegades més potencial que la de Txernòbil: "Desperteu, Europa, parleu amb els vostres polítics", reclama. L'executiu reclama, un cop més i després de l'atac, el tancament immediat de l'espai aeri.

Zelenski ha fet aquestes declaracions des del búnquer on es troba amagat. Al respecte, el diari britànic 'The Times' ha publicat que el president ucraïnès va sobreviure a tres intents d’assassinat la setmana passada per part de dos grups diferents, mercenaris del Kremlin i forces especials txetxenes.