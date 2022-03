El president francès, Emmanuel Macron, ha fet oficial aquest divendres la seva candidatura a la reelecció per a un segon mandat. A través d'una carta a la ciutadania, Macron demana a la població la seva "confiança per a un nou mandat com a president de la República".

pic.twitter.com/fVvhP6s6d2 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 de marzo de 2022 "Soc candidat per continuar preparant el futur dels nostres fills i nets. Per permetre'ns avui i demà decidir per nosaltres mateixos", apunta en un text en què subratlla que treballarà per la "força econòmica" del país, contra les desigualtats i la defensa de la "singularitat francesa" arreu del món. Macron ha esperat a l'últim dia per oficialitzar la seva candidatura, ja que el termini acabava aquest divendres.