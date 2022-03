Les tropes russes han pres el control de Zaporíjia, la central nuclear més gran d’Europa, situada al sud-est d’Ucraïna, segons han confirmat les autoritats ucraïneses. L’Exèrcit rus ha pres les instal·lacions després que els intensos combats als seus voltants provoquessin un incendi en un dels edificis de la central que ha disparat les alarmes a les capitals de tot el món. Els serveis d’emergència ucraïnesos han pogut extingir el foc i fins ara no s’ha apreciat cap augment en els nivells de radioactivitat, segons la informació que arriba des dels Estats Units.

El ministre d’Energia d’Ucraïna, Herman Galuixtxenko, havia advertit poc abans que el món podria estar a punt de viure la catàstrofe nuclear més greu de la història després de l’atac rus que va provocar un incendi en un edifici de la central de Zaporíjia.

«L’agressor continua assestant cops demolidors a Ucraïna. No el detenen ni els milers de víctimes ni les tragèdies. Ara volen destruir a tot el món», va escriure a la seva pàgina de Facebook. Galustxenko va denunciar que les tropes russes van fer servir foc de tancs, d’artilleria i coets contra la central nuclear de Zaporíjia, la més gran d’Europa, «tot i saber les conseqüències catastròfiques de les seves accions».

«És una guerra d’aniquilació, d’aniquilació de la humanitat i del nostre planeta. La seguretat nuclear no preocupa a l’enemic», va remarcar el ministre. Va afegir que Ucraïna des de fa dies advertia a l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica (AIEA) el perill que suposa la guerra llançada per Rússia contra Ucraïna.

Intervenció internacional ara

«Exigim la intervenció d’aquesta organització internacional i l’adopció de dures mesures contra l’agressor, però fins ara no s’han adoptat». El Servei Estatal d’Emergència d’Ucraïna va indicar que equips de bombers, als quals ahir les tropes russes no van permetre accedir al recinte de la central, van establir que el foc inclou tres plantes d’un edifici de formació.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, s’ha dirigit a Europa per demanar-li que «desperti ara» davant el «terrorisme nuclear» de Rússia.

«¡Europa s’ha de despertar ara! La central nuclear més gran d’Europa està en flames, s’estan desconnectant ara mateix unitats nuclears», va assenyalar en un vídeo penjat al compte de Telegram de l’oficina presidencial.

Batalles en ascens

El portaveu de la central nuclear de Zaporíjia, un dels 15 reactors amb què compta el país, ha confirmat aquesta matinada que, a causa dels continus bombardejos russos sobre la zona, la planta estaria en flames i hi hauria perill d’una amenaça nuclear. «L’equip de la Federació Russa està disparant contra la planta d’energia nuclear de Zaporíjia. Hi ha una amenaça real de perill nuclear a la planta d’energia nuclear més gran d’Europa», ha destacat, segons recull l’agència de notícies UNIAN. Per la seva banda, l’alcalde d’Enerhodar, Dmitró Orlov, ha confirmat que continuen els atacs a Zaporíjia. «Les batalles continuen en l’ascens a la planta nuclear. Els nostres guardians nacionals sostenen la defensa. Se sap de víctimes, però no de número exacte», ha confirmat al seu perfil oficial de Facebook l’alcalde.

Com a conseqüència del bombardeig rus, de moment «no s’han registrat canvis en els nivells de radiació», segons l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica (AIEA). «A les 05.55 hores (hora local), s’ha localitzat un incendi a l’edifici d’entrenament de la central nuclear Zaporíjia a Enerhodar en una àrea de 2.000 metres quadrats. No hi ha hagut víctimes ni ferits preliminars», ha assegurat en un informe el Servei d’Emergències d’Ucraïna.

2.000 metres quadrats afectats

Equips de bombers han sufocat més tard l’incendi al centre de formació de la central, segons ha informat el Servei Estatal d’Emergència d’Ucraïna (DSNS). El foc, que ha inclòs una superfície de 2.000 metres quadrats, ha sigut apagat a la 06.20 hores (04.20 GMT), ha precisat el DSNS a la seva pàgina de Facebook. L’immoble sinistrat es troba fora de la planta, en què segons les autoritats ucraïneses els nivells de radioactivitat estan dins dels rangs normals.

L’1 de març, l’Agència Internacional de l’Energia (AIEA) va perdre el contacte amb les estacions de monitoratge radiològic automàtiques ubicades a la ciutat, que és l’emplaçament nuclear més gran d’Ucraïna. Allà allotgen sis dels 15 reactors. Especialistes ucraïnesos miren de determinar la causa de la pèrdua de la transferència de dades de la central nuclear de Zaporíjia i de restablir-la. A més, l’AIEA ha aprovat una resolució en què condemna la presa de diverses centrals nuclears ucraïneses per part de les forces russes.

Les Forces Armades ucraïneses van afirmar aquest dijous que «continuen els esforços» per part de Rússia per arribar als afores de Zaporíjia i Mariúpol, dos enclavaments estratègics que permetrien a Rússia tancar el setge i avançar a altres punts com Dnipró i Odessa. Aquests últims dies, els residents d’Energodar i Zaporíjia han intentat bloquejar les carreteres per retardar l’avanç de les tropes russes.

Rescatadors a l’espera

El Servei Estatal d’Emergències d’Ucraïna ha informat avui que l’incendi està «dins de les normes» i ha aclarit que s’ha desencadenat en un edifici fora de la planta mateixa. «La condició de l’incendi en centrals nuclears està dins de la norma», ha indicat al seu compte de Telegram. D’acord amb aquesta font oficial, l’incendi s’ha produït a l’edifici de formació «fora de la central nuclear» en si. Ha explicat que s’ha desconnectat del sistema únic d’energia la tercera unitat i que només la quatre està en funcionament.

També ha afegit que mentre continuen els combats, els serveis d’emergència no poden extingir l’incendi. «Els rescatadors estan a l’espera», ha afirmat.

Sense canvis en la radiació

El director general de l’AIEA, Rafael Grossi, ha demanat que s’aturi l’ús de la força i ha alertat del perill de tocar els reactors nuclears. Grossi ha parlat aquesta nit amb el primer ministre ucraïnès, Denís Xmigal, i amb el regulador i operador sobre la «greu situació a la planta d’energia nuclear de Zaporíjia», segons ha informat el director de l’AIEA en un missatge publicat al seu compte de Twitter. El regulador ha dit a l’AIEA que «no s’han informat canvis en els nivells de radiació al lloc de la planta d’energia nuclear», segons un missatge divulgat per Twitter per l’organisme internacional.