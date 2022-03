Corea del Nord ha llançat avui un altre míssil balístic, quatre dies abans de les eleccions presidencials al Sud, i sembla que insisteix en els plans per desenvolupar el nou armament que va acordar en l’últim congrés del partit únic i això fa témer també per la possibilitat que realitzi aviat un test nuclear.

«El nostre exèrcit ha detectat un projectil que es creu que és un míssil balístic llançat al mar de l’Est (nom que rep el mar del Japó a les dues Corees) des dels voltants de Sunan cap a les 8.48 h del matí (23.48 GMT de divendres)», resa el comunicat enviat per l’Estat Major Conjunt (JCS) a periodistes. Sunan és el districte de Pyongyang que acull l’aeroport internacional de la ciutat i és el lloc des d’on el règim va llançar un altre míssil balístic fa menys d’una setmana.

270 quilòmetres

«Es calcula que el rang de vol del míssil balístic llançat en aquesta ocasió ha sigut d’uns 270 quilòmetres amb una altitud màxima d’uns 560 quilòmetres, i els responsables d’intel·ligència de la República de Corea (nom oficial de Corea del Sud) i els EUA estan analitzant minuciosament les especificacions detallades», afegeix el text.

El Govern japonès va dir que també creu que el que s’ha llançat avui és un míssil balístic, igual que la setmana passada, i que el projectil sembla que ha caigut fora de la zona econòmica exclusiva (EEZ) nipona.

Les característiques de vol són molt similars a les de la prova del diumenge anterior, que el règim va assegurar que havia realitzat en el marc del desenvolupament d’un satèl·lit de reconeixement, i sembla que corresponen a un míssil balístic d’abast intermedi (IRBM) llançat en un angle molt obert per traçar una paràbola molt pronunciada.

Nou llançaments

Aquest llançament ja és el novè –xifra rècord– assaig que ha realitzat aquest any el règim nord-coreà, que diu que està impulsant el desenvolupament d’una sèrie d’armes acordat en l’últim congrés del Partit dels Treballadors.

A més de l’esmentat satèl·lit, el conclave del partit únic nord-coreà celebrat el gener de 2021 va instar a desenvolupar també míssils balístics d’abast mitjà que funcionin amb combustible sòlid, submarins de propulsió nuclear, drons més sofisticats o míssils hipersònics, que són els que el règim ha estat testant des de l’any passat.

La majoria d’experts consideren que aquesta última tirada de proves des de gener no vol influir en els votants sud-coreans, que en quatre dies han d’elegir qui serà el seu president en els pròxims cinc anys, sinó que està relacionat amb els terminis que s’ha marcat Pyongyang per millorar el seu arsenal d’acord al que es va provar en l’esmentat congrés. Això no ha evitat que l’oficina presidencial a Seül hagi convocat avui una reunió del Consell de Seguretat Nacional (NSC) per analitzar el llançament.

Els participants van condemnar «els repetits llançaments sense precedents de míssils balístics per part de Corea del Nord, contraris a les peticions de la comunitat internacional a favor de la pau i l’estabilitat i que violen resolucions del Consell de Seguretat de l’ONU», segons un comunicat publicat al final de la reunió.

A diferència de les seves reunions més recents, l’NSC ha advertit avui que es «vigilaran» de prop les instal·lacions armamentístiques nord-coreanes, «particularment Yongbyon i Punggye-ri». El primer lloc (situat a uns 100 quilòmetres al nord de Pyongyang) és el principal centre d’investigació atòmica del règim, i les imatges per satèl·lit recents ratifiquen que continuen funcionant les instal·lacions de Yongbyon per processar combustible nuclear i obtenir plutoni que pot ser utilitzat per a bombes.

Al seu torn, Punggye-ri (nord-est del país) és el centre de proves subterrànies on Corea del Nord ha realitzat els sis tests atòmics fins a la data (l’últim va ser el setembre de 2017) i el líder Kim Jong-un va anunciar la seva clausura després de la seva primera reunió amb el llavors president nord-americà Donald Trump el juny de 2018.

L’estancament del diàleg amb els EUA, en punt mort des de 2019, i la proximitat de dues dates assenyalades (el 15 d’abril, que se celebrarà el 110è aniversari del naixement del fundador del país, i el 10 de maig, quan accedirà al càrrec el nou president del sud) fan témer que Pyongyang decideixi fer detonar una bomba atòmica per primera vegada en un lustre.