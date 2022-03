Primer va ser Txernòbil i ara la central nuclear més gran d’Europa. Rússia està aconseguint controlar per la força el potencial nuclear d’Ucraïna, a qui acusa d’intentar crear una bomba atòmica.

«Rússia és un Estat terrorista. Per primera vegada en la història ha recorregut al terrorisme nuclear», va denunciar ahir Volodímir Zelenski, el president d’Ucraïna, qui va acusar el Kremlin d’amenaçar el continent amb «un segon Txernòbil o fins i tot una mica pitjor». Els Estats Units no va dubtar a qualificar de «crim terrorista» l’atac rus a la planta de la localitat d’Energodar, crítiques a les quals es va sumar l’ONU i, per descomptat, l’Organisme Internacional per a l’Energia Atòmica (OIEA).

Per unes hores, Ucraïna va semblar reviure el malson ocorregut el 26 d’abril del 1986 al quart reactor de la central de Txernòbil. «Volien espantar tothom. El que no entenen és que es podia haver causar una tragèdia mundial», va comentar Alexandr Logachov, que va participar com a voluntari en la liquidació de les seqüeles de la catàstrofe nuclear més gran de la història. Un atac rus contra les instal·lacions de la central situada a la regió de Zaporíjia (sud-est) va provocar un incendi, que va amenaçar els seus sis reactors, carregats amb urani. «Si explota, serà 10 vegades més gran que Txernòbil», va alertar Dmitro Kuleba, el ministre d’Exteriors.

Segons les autoritats, les unitats especials enviades pel líder txetxè Ramzán Kadírov, van matar diversos membres del personal d’Energodar. Finalment, els bombers van aconseguir sufocar l’incendi, i després Moscou va acusar Kíiv de «provocació» per deixar en mal lloc Rússia i va subratllar que les seves tropes garanteixen ara la seguretat de la planta.

Sobre aquesta qüestió, Logachov va cridar el món a unir-se contra Rússia, ja que, en cas contrari, el líder rus, Vladímir «Putin mai s’aturarà». «No hi ha cap altra sortida que eliminar els maleïts invasors. Són terroristes. Jo mateix soc aquí ajudant en la defensa de la integritat territorial d’Ucraïna», va comentar Logachov, que no va voler revelar el seu parador per motius de seguretat.

Mentre Ucraïna acusava Rússia d’amenaçar de desconnectar la central nuclear de la xarxa elèctrica general per neutralitzar el subministrament energètic al país, el Consell de Seguretat de l’ONU es reunia amb caràcter d’urgència. «Les operacions militars al voltant d’instal·lacions nuclears i altres infraestructures civils no són només inacceptables, sinó altament irresponsables», va denunciar Rosemary DiCarlo, la cap d’Afers Polítics de l’ONU. El director general de l’agència nuclear de l’ONU, l’argentí Rafael Grossi, també va criticar que «la seguretat física» de la planta s’hagués vist compromesa. «Tenim sort que no va haver-hi alliberament de radiació. Hem vist ara que a causa de l’impacte d’un projectil s’ha produït una situació que podria haver estat dramàtica», va admetre.