"La meva família està a Ucraïna. No vol marxar a l'estranger. Són ucraïnesos de veritat. Jo també ho soc, però vull salvar la meva filla". Són les paraules de la Lina quan tot just feia uns minuts que havia aterrat a l'aeroport del Prat, arribada de Varsòvia (Polònia) en un vol de rescat. Respira tranquil·la, com ho fa també la Ivanna, amb la seva filla d'un mes, i els més de 200 ucraïnesos que aquest dissabte han arribat en el mateix vol. Familiars i amics els esperaven amb nervis i molta emoció. Entre els passatgers del vol hi havia també una vintena de nens d'un orfenat, dos dels quals tenen molta relació amb l'Ángel i la seva família, de Llavaneres. "Els homes i els fills més grans no han pogut tornar perquè han de lluitar", ha lamentat.

Amb una bossa plena de contes i de peluixos, l'Ángel esperava emocionat que la vintena de nens ucraïnesos travessessin la porta de l'espai d'arribada de l'aeroport del Prat. Els coneixen d'estius d'acollida. "Tenim una relació molt estreta amb ells, sobretot amb dos d'ells, i està sent molt dur", ha admès. Els menors venen amb la tutora de l'orfenat i algun altre familiar directe, però cap home, ja que "han de lluitar" al seu país. Els han cedit un alberg i podran estar-s'hi. Més quilòmetres per davant Però no tots es queden a Catalunya. A la mateixa tanca on esperava repenjat l'Ángel hi havia també la Victoria. Ella és una baula d'una cadena humana que han organitzat per traslladar des de Barcelona ciutadans ucraïnesos a diferents punts d'Espanya. Dona un cop de mà a uns amics, i facilitarà que arribin a Múrcia quatre adults i un menor. La Lina i la Liza, mare i filla, han arribat amb només dues maletes des de Polònia. La seva casa estava a prop de Kíiv i feia dies que intentaven marxar a Espanya, on viu l'exmarit. "Espero que la guerra s'acabi aviat i potser tornar en unes setmanes", augurava la Lina, que ha deixat la resta de la seva família al país. Totes dues van aconseguir passar la frontera fins a Polònia en bus. En cotxe, expliquen, era pràcticament impossible per la quantitat de vehicles que es movien i pels checkpoints arreu del territori. El trajecte pot allargar-se fins a tres o quatre dies. Gràcies a un bus en què majoritàriament hi havia nens van aconseguir deixar enrere Ucraïna en un dia. La Liza va aconseguir un contacte espanyol que la va informar del vol de rescat que aquest dissabte ha aterrat al Prat. "Ho vam intentar, no sabíem si era veritat perquè hi ha moltes 'fake news', però per sort era veritat", ha dit. Ara, està preocupada perquè la seva filla, de 17 anys, no ha acabat l'escola. "Té grans plans de futur, volia anar a la universitat i treu molt bones notes", ha dit. Amb un bebè de només un mes als braços, la Ivanna esclatava d'alegria a la Terminal 1 de l'aeroport del Prat. "Em sento alleugerida pel benestar del meu bebè: Hem sortit d'aquesta i ella i jo estem salvades i no ens ha passat res". En el record queden les estones al soterrani, "sense llum i a mitjan nit". "Va arribar un dia que vam dir que marxàvem. Me'n vaig perquè no puc estar al soterrani més i sense dormir", ha relatat. La Ivanna, la seva filla i la seva parella, originari de Múrcia, ja enfilaven camí cap allà aquest dissabte.